تصاویری از وال سفید حباب ساز/ هنرنمایی وال سفید هوشمند در برابر دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر، والهای سفید که به والهای بلوگا نیز شهرت دارند، ساکن اقیانوس قطبی بوده و به هوشمندی زیاد شهرت دارند و می توانند با یکدیگر گفتگو کنند. حباب سازی مهارتی است که تعدادی از والهای بلوگا آن را فرا می گیرند و این اولین باری نیست که این مهارت در والهای بلوگا دیده می شود.

این وال سفید 10 ساله که طی سه سال گذشته این مهارت را به خوبی فرا گرفته و اجرا می کند به یکی از جاذبه های آکواریوم "شیمان" در ژاپن تبدیل شده است. این وال برای ساخت حباب ابتدا با کمک دهانش جریانی از آب را به بیرون می دمد و سپس با استفاده از حفره تنفسی اش حفره ای درون این جریان آب ایجاد کرده و حباب به وجود می آورد.

بر اساس گزارش میل آنلای، در این آکواریوم تنها "هیرویا میناکوچی" یک عکاس 58 ساله مجاز است تا به همراه این بلوگا شنا کرده و از او عکاسی کند، به گفته وی ین وال سفید از هفت سالگی حباب درست کردن را آغاز کرده است:

شاید تعدادی در ابتدا باور نکنند که این حباب توسط وال سفید ایجاد شده، اما واقعیت این است که حباب سازی مهارتی است که تعدادی از والهای سفید آن را فرا می گیرند

این وال 10 ساله از هفت سالگی حباب سازی را آغاز کرده است

وال سفید پس از ساخت یک حباب برای عکاس باله هایش را تکان می دهد