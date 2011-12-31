پرورش گل نرگس در انتظار حمایت/ لزوم ایجاد کارخانه فرآوری

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی یکی از استان های شرقی کشور بوده که به دلیل واقع شدن در کنار کویر دارای اقلیم خاصی است به همین دلیل استان در پرورش چند نوع محصول گران بها در سطح کشور و حتی جهان بی نظیر است که گل نرگس یکی از گیاهان محسوب می شود.

گل نرگس که در شهر خوسف از توابع استان خراسان جنوبی رویش خود رو و فراوانی دارد به گونه ای که رویش بهترین نوع گل از خانواده نرگس در این منطقه است و خراسان جنوبی در تولید این نوع گل رتبه پنجم کشور را دارد.

متاسفانه علی رغم این توانایی استان هیچ توجهی برای معرفی این نوع از گل منحصر به فرد صورت نگرفته در حالی که عصاره های تهیه شده از این گیاه بسیار گران قیمت بوده و می تواند اقتصاد کشاورزی استان را پویا کند و برداشت این محصول در اواسط پاییز و زمستان می تواند عملی مهم برای جذب توریست باشد.

هیچ اقدامی برای معرفی گل نرگس انجام نشد/ خرید انبوه و صادرات گل نرگس در استان وجود ندارد

در ایران به علت نبود آگاهی و معرفی کافی و عدم تبلیغ درباره گل نرگس و شناسانده نشدنش تاکنون از این محصول زیبا و خواص دارویی آن اطلاعات کافی منتشر نشده است.

شهردار خوسف در گفتگو با مهر اظهارداشت: مسئولان هیچ توجهی به پنجمین محصول منحصر به فرد خراسان جنوبی ندارند.

محمد علی محمدی بابیان این که تنها در سال گذشته توسط اداره بازرگانی سابق یک همایش برای بازاریابی، معرفی و پرورش گل نرگس در شهرستان بیرجند صورت گرفته است، گفت: بعد از این همایش هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این برنامه ها انجام نشده است.

وی افزود: به دلیل بومی بودن گل نرگس برگزاری همایش در شهر خوسف می تواند کمک موثری برای معرفی این گل باشد.

شهردار خوسف ادامه داد: هیچ نهاد یا ارگانی برای خریداری گل نرگس به صورت انبوه وصادرات آن در استان وجود ندارد وهمین عامل باعث پراکندگی حجم انبوه این گل در مناطق مختلف برای فروش شده است.

محمدی با بیان این که در حال حاضر در روستای دستگرد کاشت گل نرگس در زمین های بیش از یک هکتار صورت می گیرد، گفت: جهادکشاورزی تنها در زمینه پرورش این گل کلاس برگزار میکند وتوسط سایر نهادها هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

شهردار خوسف تصریح کرد: اگر بازاریابی مناسبی برای این گل صورت گیرد ویک شرکت تعاونی یا هر نهاد دیگری برای جمع آوری و فروش وفرآوری این گل وجود داشته باشد می توانیم درآینده ای نزدیک شاهد صادرات انبوه فرآورده های این گل به داخل وخارج از کشور باشیم.

محمدی یادآورشد: مهم ترین وظیفه مسئولان در قبال پنجمین محصول استراتژیک خراسان جنوبی معرفی آن به بازارهای جهانی است.

صادرات گل نرگس موثرترین وسیله جهش اقتصادی استان

کارشناس کشاورزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: گل نرگس موثرترین وسیله رونق صادرات استان است.

محمد صالحی با بیان اینکه نرگس گیاهی است که دارای پیاز دائمی است، بیان داشت: گل نرگس از جمله گل هایی است که چندین سال به صورت متوالی گل می دهد.

وی افزود: گل نرگس از جمله گل هایی است که پرورش آن برای همه افراد از جمله افراد مبتدی راحت بوده واین گیاه به دلیل ویژ گی های خاصی که دارد عامل دور کردن حشرات موزی می شود.

کارشناس کشاورزی تصریح کرد: گل نرگس به دو روش جنسی (تقسیم پیاز) و غیرجنسی (کاشت دانه ) قابل تکثیر بوده و تا آبان ماه دانه این گل قابل کاشت است.

صالحی ادامه داد: گیاه نرگس بیش از 13هزار گونه دارد واغلب به رنگ های سفید زرد و نارنجی است.

وی با بیان این که خوسف مهم ترین رویشگاه نرگس در خراسان جنوبی است، گفت: عطر نارسیس مهم ترین عصاره ای است که از گل نرگس تهیه شده و بسیار گران قیمت و مشهور است.

کارشناس کشاورزی عدم معرفی گل نرگس به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان، عدم کارخانه کوچک برای تولید فرآورده های گل نرگس،عدم وجود مراکز تحقیاتی و نمایشگاه برای فروش این محصول را از مهم ترین مشکلات استان در این زمینه عنوان کرد.

صالحی یادآور شد: عدم وجود یک مکان برای جمع آوری گل نرگس و صادرات آن موجب شده این گل به صورت پراکنده توسط کشاورزان و دست فروش ها فروخته شده ودرگل فروشی ها عرضه شود که این امر باعث شده این گل در اقتصاد استان تاثیر چشمگیری نداشته باشد وهمچنین بهره ای نصیب کشاورزان نمی شود.

خواص دارویی گل نرگس ناشناخته مانده است/ خواص نرگس در درمان بیماری اعصاب

کارشناس گیاهان دارویی درگفتگو با مهر اظهارداشت: تولید گل نرگس کم ترین هزینه وبیشتر سرمایه را برای استان به ارمغان می آورد.

علی توکلی با بیان این که گل نرگس در زمره کم آب طلب ترین گیاهان بومی استان قراردارد، گفت: جایگزین کردن این گیاه به جای گیاهان پرآب طلب می تواند سرمایه زیادی ازطریق صادرات برای استان ایجاد کند.

وی افزود: این گل در درمان جوش های صورت، کورک، آبسه ها و شب کوری موثر است.

وی بیان کرد: مصرف شش گرم از این گل به صورت روزانه با عسل می تواند انواع مختلف کرم معده را به صورت کامل در بدن نابود کند.

کارشناس گیاهان دارویی تصریح کرد: ضماد پیاز گل نرگس با سرکه در درمان دردهای مزمن اعصاب، مفاصل و نقرس موثر بوده ولی به دلیل عدم توجه مسئولان به این گیاه بخش عمده ای از خواص دارویی این محصول حتی برمردم خود استان پوشیده بوده و بیشتر مردم نرگس را تنها به عنوان یک گیاه زینتی می شناسند.

توکلی ادامه داد: مصرف جوشانده گل نرگس در تسریع روند رشد موها اثرگذار بوده و یکی از آسان ترین روش ها برای درمان بیماری آسم گل نرگس است.

وی با بیان این که ایجاد یک کارگاه یا کارخانه پزشکی برای تولید فرآورده های دارویی گل نرگس می تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار و استفاده بهینه از منابع شود، اظهار کرد: با توجه به عوارض کم گیاهان دارویی بر انسان و استقبال خریداران خارجی و همچنین نزدیکی استان به کشور افغانستان خراسان جنوبی می تواند مهم ترین صادرکننده فرآورده های گل نرگس به خارج از کشور باشد.

کارشناس گیاهان دارویی اظهار داشت: ارائه آموزش برای خشک کردن و نگهداری گل نرگس به کشاورزان، معرفی این محصول به بازارهای داخلی وخارجی، تدوین نقش جامع این محصول و راه اندازی کانون گل نرگس در شهر خوسف می تواند مشکلات پیش روی این گونه منحصر به فرد گیاهی را برطرف کرده وحجم انبوهی از مشکلات کشاورزان را حل کند.

توکلی یادآورشد: بوییدن نرگس در صبح علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی در انسان می تواند سردرد های مزمن را ساکت کند.

کشاورزان گل نرگس را به دست فروش ها می فروشند / کاشت نرگس صرفه اقتصادی ندارد

کشاورز خوسفی در گفتگو با مهر اظهارکرد: بیشتر مسئولان حتی یکی ازخواص گل نرگس را هم نمی شناسند.

احمد ملکی با بیان این که هیچ حمایتی از کاشت گل نرگس صورت نمی گیرد، گفت: کشاورزان علی رغم آشنایی با خواص گل نرگس به دلیل بروز مشکلات مالی حاضر نیستند حجم انبوهی از زمین خود را به زیر کشت این محصول ببرند.

وی افزود: به دلیل وضعیت اقلیمی مناسب شهر خوسف برای رویش طبیعی این گیاه،شهر خوسف به دیار گل های نرگس شهرت دارد ولی به دلیل عدم حمایت وخرید کلی این محصول کشاورزان بیشتر به جنبه تزیینی این گل توجه کرده و کاشت انبوه صورت نمی گیرد.

کشاورز خوسفی ادامه داد: مردم یا به صورت دست فروشی یا فروختن گل به گل فروشی ها این محصول را توزیع می کنند و درآمد چندانی برای کشاورز از کاشت این گل حاصل نمی شود.

وی بیان کرد: واسطه ها نیز این گل را به قیمت اندک خریداری کرده وبا دورشدن از مرکز تولیدآن را به دوبرابر قیمت می فروشند.

محبی با بیان این که تاکنون حتی یک جشنواره محلی واستانی برای معرفی این گل برگزار نشده است، عنوان کرد: مسئولان باید اهمیت بیشتری برای این محصول استراتژیک که استان رتبه پنجم را در کشور در صادرات آن دارد، قائل شوند.

ایجاد کارخانه فرآوری از خواسته های کشاورزان خوسفی

وی نرگس را طلای زرد شهر خوسف خواند و گفت: توجه به این گونه محصولات است که سبب می شود کشاورزی یکی از محورهای توسعه پایدار محسوب شود.

کشاورز خوسفی احداث کارخانه فرآوری و حمایت از افزایش سطح زیرکشت این محصول را از خواسته های کشاورزان عنوان کرد و افزود: این اقدامات و حمایت مسئولان از آن می تواند موجب جذب بخش اعظمی از جوانان جویای کارشده و در درازمدت موجب ارتقای فرهنگی و رفاهی استان شود.

محبی یادآورشد: برنامه ریزی در خصوص گل نرگس یکی از نیازهای اساسی استان بوده و می تواند سیل عظیم منابع مالی را به استان سرازیر کند.