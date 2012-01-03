کرسی تلاوت قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل انس با قرآن کریم جمعه، 16 دیماه با حضور قاریان ممتاز و بین المللی، کریم منصوری و اطهری فرد برگزار می شود.

این مراسم معنوی، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور قاریان ممتاز و بین المللی برگزار و همچنین گروه حفاظ نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت و با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان هدایای متبرکه اهداء خواهد شد.

گفتنی است آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، جمعه شبها، با حضور استادان و چهره های قرآنی در مصلای بزرگ ری، محفل انس با قرآن را برگزار می کند.