ردفورد سیاست های امریکایی را به چالش می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، «عهدی که به آن پای‌بندی» عنوان تازه ترین اثری است که ردفورد کارگردانی کرده و فیلمنامه آن نیز با اقتباس از رمان «نیل گوردون» به رشته تحریر درآمده است.

وی که با حضور فعال در گردانندگی جشنواره ساندنسو حمایت از آثاری که سیاست های دولت آمریکا را زیرسوال می برد، بارها در موضع مخالف هالیوود قرار گرفته، این بار قصد دارد تا داستان یک فعال محیط زیست را در نبرد با اف بی آی تصویر کند.

این فیلم درباره یک فعال محیط یست است که سال ها در اختفا زندگی می کرده و تحت تعقیب اف بی آی بوده است.



در این فیلم علاوه بر خود ردفورد، بازیگرانی چون «سوزان ساراندون»، «شیا لبوف» و «اناکندریک» به ایفای نقش پرداخته‌اند.