کاهش سطح هوشیاری و فلج شدن اندام از عوارض شدید گازگرفتگی

دکترسید حسین اردهالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین نکته در خصوص گاز منوکسید کربن بی بودن و نداشتن علامت هشدار است.

این فوق تخصص مراقبتهای ویژه در مورد گاز گرفتگی با گاز منوکسید کربن افزود: این گاز در اثر سوخت ناقص گاز خانگی یا خودرو به وجود آمده و به علت نداشتن علائم هشداری با توجه به شرایط محیط در کمترین زمان مسمویت شدید ایجاد کرده و باعث مرگ فرد می شود. در گذشته نیز افرادی که سر خود را زیر کرسی برده یا در حمام از وسایل گرما زا استفاده می کردند نیز دچار گاز گرفتگی می شدند. امروز همزمان با استفاده از بخاریهای گازی غیر استاندارد و استفاده از وسایل گرما زا در حمام و محیط های سربسته باعث افزایش گازگرفتگی و مسمویت شدید می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، کاهش اکسیژن محیط همزمان با سوختن ناقص گاز و تولید گاز سمی منوکسید کربن را دو خطر مهم برای گازگرفتگی دانست و گفت: همزمان با سوختن ناقص گاز، اکسیژن محیط به تدریج توسط وسیله گازسوز مصرف شده و فرد با کاهش اکسیژن و گازهای سمی تولید شده در محیط مواچه و دچار گاز گرفتگی می شود.



رئیس بخش ICU بیمارستان لقمان، سردرد را یکی از علائم مهم گازگرفتگی بر شمرد و تاکید کرد: فردی که دچار گازگرفتگی می شود ابتدا با سردرد و کاهش شدید سطح هوشیاری مواجه می شود. حالت تهوع، سرگیجه و عدم کنترل تعادل از دیگر علائم گاز گرفتگی است اما زمان مسمویت با گاز منوکسید کربن بسیار سریع رخ داده و فرد نمی تواند به تنهایی هیچ اقدامی انجام دهد.



وی با بیان اینکه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی- ریوی بیشتر در معرض مرگ با گاز منوکسیدکربن هستند افزود: کاهش ظرفیت ذخیره اکسیژن در بدن این افراد باعث می شود این قشر در برابر گازگرفتگی آسیب پذیر تر باشند. ورود گاز منوکسیدکربن در خون اتصال سختی را با هموگلبین ایجاد کرده که همین امر مانع از رسیدن اکسیژن به اعضای بدن می شود. زنان باردار و کودکان به علت کاهش ظرفیت ذخیره اکسیژن نسیت به جوانان بیشتر در معرض خطر هستند.



اردهالی، اکسیژن درمانی را مهمترین راه درمان افرادی که با گاز منوکسید کربن مسموم شده اند دانست و اظهار داشت: مهمترین اقدام در مواجهه با فرد مسموم باز کردن در و پنجرها و انتقال فرد مسموم به هوای آزاد است. همچنین در موارد گازگرفتگی با خودرو باید با باز کردن در پارکینگ راه ورود اکسیژن را باز کرد. پس از انتقال فرد مسموم به هوای آزاد باید موضوع از طریق تلفن 125 به اورژانس اعلام شود.



وی ادامه داد: کارشناسان و تکنسین اورژانس آموزشهای لازم برای مواجه با مصدوم گاز گرفتگی را فرا گرفته اند و بلافاصله اکسیژن در مانی را آغاز می کنند. ادامه درمان باید در مراکز درمانی صورت گرفته و درمان نباید سر خود انجام شود.



رئیس بخش ICU بیمارستان لقمان، زمان طلایی برای رسیدگی به مسمومان گازگرفتگی تعیین نکرد و گفت: نمی توان زمان طلایی برای گازگرفتگی اعلام کرد. زمان حیاتی امداد رسانی به شرایط محل گازگرفتگی، میزان غلظت موجود در محیط، تهویه ناقص و حضور زمان حضور فرد مصدوم بستگی دارد.

اردهالی با اعلام اینکه افراد مسموم با گاز منوکسید کربن در صورت نجات از مرگ دچار مشکلاتی در هوشیاری و بافت عصبی می شوند، تاکید کرد: هرگاه غلظت اکسیژن در بدن کاهش یابد فرد با دو خطر در خون و بافت عصبی مواجه می شود. فردی که دچار گاز گرفتگی شده است در صورت نجات از مرگ با مشکلاتی از جمله کاهش سطح هوشیاری روبرو می شود. ممکن است هیچگاه سطح هوشیاری فرد مسموم بالا نیاید. ضمن اینکه بروز مشکلاتی در حافظه و فلج شدن اندام از دیگر عوارض گاز گرفتگی است که فرد با آن مواجه می شود.