به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر صالح آبادی در جلسه کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان قم که در سازمان جهاد کشاوزی قم تشکیل شد، با اشاره به برنامه‌های مصوب کمیته روستایی و عشایری به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این برنامه‌ها در دو بخش ملی و متمرکز و برنامه‌های سراسری در سطح استانها، شهرستانها، بخشها، روستاها و مناطق عشایری برگزار خواهد شد.



وی اظهار داشت: برگزاری مسابقه حفظ و قرائت قرآن ویژه روستائیان و عشایر سراسر کشور، مسابقه سراسری علمی، فرهنگی شهید مصطفی خمینی، انتشار تقویم روستایی و عشایری، مسابقات فرهنگی - هنری ندای شکوفایی، برگزاری مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان و برپایی همایش ملی عشایر از جمله برنامه‌های ملی و متمرکز این کمیته به شمار می‌رود.



صالح آبادی در ادامه به برنامه‌های سراسری در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، روستاها و مناطق عشایری اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل ستاد برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر در مناطق روستایی و عشایری، انتخاب نمونه‌های روستایی و عشایری، گردهمایی و همایش بسیجیان روستایی و عشایری و فرهنگیان، برگزاری سخنرانی مسئولان محلی در طول دهه فجر در مجامع روستایی و عشایری، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر با محوریت روستائیان، برگزاری یادواره شهدای روستایی و عشایر در مساجد، مدارس و دیگر اماکن عمومی از جمله برنامه‌های مصوب این کمیته به شمار می‌رود.



نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: در این ایام همچنین فعالیتهایی همچون اعزام اکیپ‌های سیار پزشکی، تأمین دارو و بهیاران به مناطق روستایی و عشایری، اعزام اکیپ‌های سیار دامپزشکی و واکسیناسیون به مناطق روستایی و عشایری، برنامه ریزی و هماهنگی جهت دیدار دهیاران، شورای اسلامی روستایی، معتمدین و سران طوایف عشایر با مسئولان استان، همایش معتمدین و سران طوایف و عشایر، برگزاری گردهمایی دهیاران نمونه، تجلیل از مبترکان روستایی و عشایری و ... برگزار می‌شود.



وی در ادامه سخنان خود افزود: جشنواره فرهنگی - ورزشی روستائیان، نمایشگاه نقاشی دانش آموزان در مورد انقلاب، تجلیل از فرزندان شهدا و ایثارگران، تجلیل از خادمان مردم در عرصه‌های گوناگون در روستاها، تجلیل از تشکل‌های دینی، تعزیه خوانان، مرثیه سرایان، نوحه خوانان و شاعران مذهبی در سطحح روستاها و عشایر کشور، تجلیل از فعالان عرصه نماز و شهادت، مسابقه کتابخوانی در موضوع وصیت نامه حضرت امام‌(ره) و حضور بسیجیان عشایری در نمازهای جمعه با لباس بومی از دیگر برنامه‌های این کمیته به شمار می‌رود.



حجت الاسلام صالح آبادی تصریح کرد: در اولین جلسه برنامه ریزی این کمیته که با حضور تمام اعضا در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، در خصوص نحوه اجرا و ضرورت تعامل و همکاری کلیه مسئولان مربوطه در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.



اولین جلسه این کمیته با حضور حقیقی مقدم فرماندار قم، حجج اسلام صالح آبادی نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی، دهقانی امام جمعه جعفرآباد، مومنی امام جمعه کهک، آقاابراهیمی امام جمعه خلجستان و همچنین بلیلی معاون فرمانداری، سیار رئیس جهاد کشاورزی استان، زینل بک رئیس اداره اجتماعی استانداری، حجت الاسلام کشاورز مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تعاون روستایی، حجت الاسلام میرزائیان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد شهرستان، حجت الاسلام سوری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان و دیگر اعضاء این کمیته تشکیل شد.