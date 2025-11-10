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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

رحیمی: نمایندگی آموزش و پرورش عشایر در استان بوشهر راه‌اندازی شود

رحیمی: نمایندگی آموزش و پرورش عشایر در استان بوشهر راه‌اندازی شود

بوشهر- سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر گفت: نمایندگی آموزش و پرورش عشایر سیار در استان بوشهر دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ناصر رحیمی دو شنبه شب در نشست هم‌اندیشی با مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی و پراکندگی عشایر در سطح استان، به نقش مؤثر این قشر در حفظ هویت فرهنگی، تولید ملی و امنیت غذایی کشور اشاره کرد.

سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح فرهنگی جامعه عشایری، خواستار همکاری بیشتر دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و مذهبی در مناطق عشایری شد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه خدمات‌رسانی به عشایر، از جمله کمبود منابع آبی، نبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، بر لزوم ساماندهی آبرسانی سیار تأکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناوگان آبرسانی سیار در حال بازآرایی و بهینه‌سازی است تا خدمات‌رسانی به جامعه عشایری با نظم و کیفیت بیشتری انجام شود.

در ادامه، موضوع ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش عشایر سیار در استان بوشهر به‌عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه عشایری مطرح شد و بر ضرورت پیگیری آن از سوی نهادهای ذی‌ربط تأکید شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه امور عشایر، آمادگی کامل دفاتر نمایندگی را برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی در مناطق عشایری اعلام کرد.

کد مطلب 6651660

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