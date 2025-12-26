  1. استانها
  2. بوشهر
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

امام جمعه دشتی: رسیدگی به مشکلات کشاورزان تسریع شود

امام جمعه دشتی: رسیدگی به مشکلات کشاورزان تسریع شود

بوشهر- امام جمعه دشتی بر تسهیل امور ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان تأکید کرد.

حجت الاسلام علی زاهد دوست در حاشیه بازدید از میز خدمت مدیران کل استان بوشهر با محوریت بخش کشاورزی در دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۱۵ نفر از شهروندان مسائل و مشکلات خود را به‌صورت بی‌واسطه با مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعاون روستایی، امور عشایر و امور اراضی در میان گذاشتند.

امام جمعه دشتی گفت: روند ارائه خدمات به مردم و نحوه پیگیری مطالبات مرتبط با بخش کشاورزی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام زاهد دوست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی استان، حضور مدیران کل جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شیلات، منابع طبیعی، امور عشایر، امور اراضی و تعاون روستایی استان در شهرستان را اقدامی ارزشمند دانست و بر تسهیل امور ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان تأکید کرد.

کد خبر 6702736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها