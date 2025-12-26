امام جمعه دشتی: رسیدگی به مشکلات کشاورزان تسریع شود

حجت الاسلام علی زاهد دوست در حاشیه بازدید از میز خدمت مدیران کل استان بوشهر با محوریت بخش کشاورزی در دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۱۵ نفر از شهروندان مسائل و مشکلات خود را به‌صورت بی‌واسطه با مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعاون روستایی، امور عشایر و امور اراضی در میان گذاشتند.

امام جمعه دشتی گفت: روند ارائه خدمات به مردم و نحوه پیگیری مطالبات مرتبط با بخش کشاورزی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام زاهد دوست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی استان، حضور مدیران کل جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شیلات، منابع طبیعی، امور عشایر، امور اراضی و تعاون روستایی استان در شهرستان را اقدامی ارزشمند دانست و بر تسهیل امور ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان تأکید کرد.