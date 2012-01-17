حماس و جهاد اسلامی ادغام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، دفتر "اسماعیل هنیه" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر منتخب و هیئتی از جهاد اسلامی آخرین رخدادهای روند آشتی ملی، نتایج انقلابهای عربی و روابط طرفین را مورد رایزنی قرار داده اند.

در این بیانیه آمده است : در این دیدار طرفین به طوری جدی راههای ادغام حماس و جهاد اسلامی در یکدیگر را مورد بررسی قرار داده اند.

از سوی دیگر "داود شهاب" سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: حماس و جهاد اسلامی گفتگوهای عمیقی را برای تحقق وحدت انجام داده اند.

وی افزود: گفتگوها و رایزنی های گسترده ای برای تحقق وحدت در سطوح عالی انجام شده است که این وحدت به نفع آرمان فلسطین و جنبشهای آزادی بخش فلسطین به ویژه با توجه به بهار عربی است.