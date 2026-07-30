ایندیپندنت: جنگ ترامپ علیه ایران به فاجعه سیاسی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس تازه ترین نظرسنجی منتشر شده در نشریه انگلیسی ایندیپندنت، جنگ ترامپ علیه ایران به یک فاجعه سیاسی تبدیل شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که اغلب آمریکایی ها معتقدند که جنگ علیه ایران ارزش جنگیدن و مبارزه نداشته است.

این نظرسنجی در حالی انجام شده است که شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز هم به نقل از برخی منابع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره پرونده ایران عصبانی است زیرا مقام های ارشد دولت او نتوانسته‌اند بر سر یک راهبرد درباره این پرونده به توافق برسند.

ان‌بی‌سی نیوز همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اذعان کرد: ما به دلیل فقدان دستورالعمل‌های سیاسی روشن در قبال ایران یا تصمیمی که مسیر اقدام نظامی را تعیین کند، با یک شکست راهبردی روبرو هستیم.