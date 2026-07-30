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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

ایندیپندنت: جنگ ترامپ علیه ایران به فاجعه سیاسی تبدیل شده است

ایندیپندنت: جنگ ترامپ علیه ایران به فاجعه سیاسی تبدیل شده است

بر اساس نظرسنجی منتشر شده در نشریه انگلیسی ایندیپندنت، جنگ ترامپ علیه ایران به یک فاجعه سیاسی تبدیل شده و اکثر آمریکایی‌ها معتقدند این جنگ، ارزش جنگیدن نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس تازه ترین نظرسنجی منتشر شده در نشریه انگلیسی ایندیپندنت، جنگ ترامپ علیه ایران به یک فاجعه سیاسی تبدیل شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که اغلب آمریکایی ها معتقدند که جنگ علیه ایران ارزش جنگیدن و مبارزه نداشته است.

این نظرسنجی در حالی انجام شده است که شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز هم به نقل از برخی منابع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره پرونده ایران عصبانی است زیرا مقام های ارشد دولت او نتوانسته‌اند بر سر یک راهبرد درباره این پرونده به توافق برسند.

ان‌بی‌سی نیوز همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اذعان کرد: ما به دلیل فقدان دستورالعمل‌های سیاسی روشن در قبال ایران یا تصمیمی که مسیر اقدام نظامی را تعیین کند، با یک شکست راهبردی روبرو هستیم.

کد مطلب 6903834

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    نظرات

    • سعید IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      4 0
      پاسخ
      برای اینکه جنگ متوقف شود، ترامپ باید شرایط ما را بپذیرد و مهم‌تر از آن واقعاً آن‌ها را عملی کند. در غیر این صورت ما از نقطه بی‌بازگشت عبور کرده‌ایم می‌دانیم که اگر همین حالا پاسخی کوبنده به ترامپ ندهیم او شش ماه دیگر دوباره سراغ ما خواهد آمد بنابراین تا زمانی که دشمن نگوید «بسیار خب تسلیم می‌شوم شما پیروز شدید» به مبارزه ادامه خواهیم داد.

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