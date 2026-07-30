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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان میرسانند حتی اگر به خانه بازنگردند

تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان میرسانند حتی اگر به خانه بازنگردند

سخنگوی‌وزارت خارجه گفت: عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

‏به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در فضای مجازی نوشت: عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش، از آن تبارند که مأموریت را به پایان می‌رسانند، حتی اگر خود به خانه بازنگردند.

‏امروز و فردا پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی بر دوش همسنگران و مردمان قدرشناس ایران تشییع و به خاک پاک ایران سپرده خواهد شد. این تشییع، ادای احترام به قهرمانی است که تا واپسین لحظه بر عهد خود با میهن ایستاد.

‏ چشم‌های یک ملت همچنان در انتظار سه شهید دیگر آن دو پرواز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ است؛ آنان که هنوز آسمان، امانت‌دار نامشان است و سایه بال پروازشان کابوس دشمن.

‏درود بر همه آنان که جان را نثار عزت و سربلندی ایران کردند.

کد مطلب 6903826
نفیسه عبدالهی

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