به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معینیپور در پیشنشست «اربعین حسینی و رسالت نبوی» در کربلای معلی، با اشاره به پژوهشهای خود درباره اربعین، اظهار کرد: مباحثی را که سالهای گذشته در کتابهای «اربعین؛ مدنیت، عقلانیت، معنویت» و «اربعین؛ جهانی دیگر» مطرح کرده بودم، امروز با توجه به تحولات جدید جهان، صورت عینی و اجتماعی پیدا کرده است.
وی افزود: سالها پیش تصور نمیکردیم ساختار اجتماعی اربعین، که حول محور امام معصوم(ع) شکل گرفته است، در عصر غیبت نیز بتواند حول محور نایب امام تجلی عینی پیدا کند، اما امروز شاهد تحقق این ظرفیت در جهان اسلام هستیم.
رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» تصریح کرد: اگر بخواهیم اربعین را تحلیل کنیم، باید سه سطح تحلیل را از یکدیگر تفکیک کنیم، نخست نگاه تکوینی که به اراده الهی و جایگاه اربعین در نظام آفرینش میپردازد، دوم، نگاه تشریعی که ناظر به احکام، قوانین و مناسک دینی است و سوم، نگاه اجتماعی که تحقق همه این آموزهها را در رفتار و کنش انسانها بررسی میکند.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اربعین مشاهده میشود، نتیجه پیوند همین سه ساحت است، یعنی اراده الهی، نظام تشریع و رفتار اجتماعی انسانها در کنار یکدیگر به خلق بزرگترین اجتماع انسانی جهان انجامیده است.
معینیپور با بیان اینکه بعثت پیامبر اکرم(ص) برای مقابله با انواع جاهلیت بود، گفت: پیامبر اسلام(ص) با جاهلیت فکری، جاهلیت در نظام حکمرانی، تعصبات جاهلی و رفتارهای برخاسته از آن مقابله کرد و نهضت امام حسین(ع) نیز ادامه همین مسیر بود.
وی با اشاره به فرازی از زیارت اربعین افزود: امام حسین(ع) جان خود را فدا کرد تا انسانها را از جهل و گمراهی نجات دهد و این مأموریت همچنان در امتداد تاریخ ادامه دارد.
رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با تأکید بر اینکه خروجی رفع جاهلیت باید در رفتار اجتماعی انسانها نمایان شود، اظهار کرد: حرکت بر مدار ولایت الهی، ولایت پیامبر(ص)، ولایت امام و در عصر غیبت ولایت نایب امام، همان مسیری است که جامعه اسلامی را به سوی تحقق اهداف الهی هدایت میکند.
وی با اشاره به تعبیر «بعثت مردم» از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: این تعبیر از جمله مفاهیم عمیقی است که نشان میدهد تحول اجتماعی زمانی تحقق مییابد که مردم خود به میدان بیایند و نقشآفرینی کنند.
معینیپور افزود: حرکت عظیمی که در اربعین و همچنین در واکنش ملتهای مختلف به شهادت رهبر انقلاب شکل گرفت، تنها نتیجه یک حادثه نبود، بلکه محصول نظام تربیتی و فرهنگی عاشورایی بود که طی چهار دهه در ایران، عراق، لبنان و دیگر کشورهای محور مقاومت شکل گرفت.
وی ادامه داد: پیش از اثرگذاری خون شهید، باید نظم تربیتی ایجاد شود، زیرا هر تحول اجتماعی نیازمند تربیت، سازمانیافتگی و شکلگیری مطالبات عمومی است و پس از آن دولتها و ساختارهای سیاسی میتوانند به این مطالبات پاسخ دهند.
رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با اشاره به دیدگاه فارابی درباره سیاست، خاطرنشان کرد: فارابی نخستین شأن حاکم را تربیت جامعه میداند و اگر این نظم تربیتی شکل نگیرد، امکان تحقق یک نظام اجتماعی پایدار وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروز نمونهای از این همگرایی را در امت اسلامی مشاهده میکنیم، گفت: در کمتر نقطهای از جهان میتوان دید که ملتهایی با تفاوتهای فرهنگی، قومی و سیاسی، حول محور یک رهبر دینی چنین همبستگی و آرامشی را تجربه کنند.
معینیپور با تأکید بر ضرورت عبور از تحلیل صرف اربعین، اظهار کرد: امروز دیگر زمان آن رسیده است که خود را در متن این حرکت مردمی قرار دهیم و اربعین را صرفاً موضوع مطالعه و تحلیل ندانیم، بلکه آن را به عنوان یک الگوی عملی برای آینده جامعه اسلامی مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به نقش مردم در شکلگیری تمدن اسلامی افزود: اگر تمدنهای گذشته در کنار رودخانهها و سرزمینهای حاصلخیز شکل گرفتند، تمدن حسینی در دل بیابان و با حرکت انسانها به سوی کربلا شکل گرفته است و تمدن امروز نیز با حضور مردم در عرصه اجتماعی و در متن جامعه شکل میگیرد.
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