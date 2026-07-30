به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی در مراسم تجلیل از خادمان مدیریت بحران و خدمترسانی استان هرمزگان که در فرهنگسرای طوبای بندرعباس برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان، هرمزگان را یکی از نمونههای موفق «مدیریت میدانی و جهادی» توصیف کرد و اظهار داشت: وقتی کارهای فاخر و اثرگذار شما را از نزدیک دیدم باور کردم که باید دست تکتک خادمان مردم در هرمزگان را بوسید.
وی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای چندلایه دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن در سالهای گذشته جنگ ترکیبی و تحریمهای گسترده را طراحی و اجرا کرده و حتی به حوزههای انسانی و دارویی نیز رحم نکرده است، اما ملت ایران در میدانهای مختلف ایستاده و از این آزمونها عبور خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برخی اقدامات دشمن برخلاف ابتداییترین قواعد و منشورهای بینالمللی است، تصریح کرد: حمله به زیرساختهای آموزشی، درمانی و مراکز عمومی از رفتارهایی است که افکار عمومی جهان را نیز علیه عاملان آن برمیانگیزد و نشان میدهد این ملت با تکیه بر ظرفیتهای تاریخی، تمدنی و اعتقادی خود، مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه خواهد داد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از استاندار هرمزگان و مجموعه شورای تأمین استان، عنوان کرد: هرمزگان به واسطه جایگاه راهبردی و ظرفیتهای بزرگ انسانی و اجرایی یکی از نقاط حساس حاکمیتی کشور است و همراهی مردم، نخبگان و بخش خصوصی با دستگاههای مسئول زمینهساز اقدامات بزرگ در حوزه خدمترسانی و مدیریت شرایط بوده است.
بابایی همچنین با اشاره به بازدیدهای انجامشده در استان، خاطرنشان کرد: آنچه در حوزه تولید، صنعت و خلق ارزش افزوده از نزدیک مشاهده شد، نشان میدهد ملت ایران را نمیتوان از مسیر پیشرفت بازداشت چراکه توانمندی، ابتکار و مغزهای متفکر این سرزمین قابل تحریم و حذف نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه تاریخی و هویتی خلیج فارس، گفت: تنگه هرمز در طول تاریخ متعلق به ملت ایران بوده و خلیج فارس برای ایرانیان یک هویت تمدنی است، ملت ایران از این نام و این حقیقت تاریخی کوتاه نخواهد آمد و برای پاسداشت آن هزینه خواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همافزایی ارکان کشور در شرایط موجود، تصریح کرد: امروز میدانهای مختلف از جمله دیپلماسی، دفاع از وطن و امنیت و پشتیبانی دولت در کنار هم فعال هستند و مجلس شورای اسلامی نیز با محوریت کمیسیونهای تخصصی مأموریت دارد، مشکلات مردم را به صورت دقیق رصد و پیگیری کند، به ویژه در حوزه معیشت و رفاه.
وی در پایان با قدردانی از برگزار کنندگان مراسم و خادمان مدیریت بحران و خدمترسانی در هرمزگان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و تلاش جمعی کشور از پیچهای تاریخی عبور کند و روزهای درخشانتری پیش روی ملت ایران قرار گیرد و گفت: ما هم در مجلس پیگیریهای لازم را در چارچوب قوانین و با همکاری مسئولان استان دنبال خواهیم کرد.
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