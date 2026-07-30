برداشت مکانیزه برنج در بابل از ۲۵ هزار هکتار گذشت

رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مطلوب برداشت برنج در این شهرستان اظهار کرد: تاکنون عملیات برداشت محصول از ۲۵ هزار و ۱۰۰ هکتار از مجموع ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار شالیزارهای بابل انجام شده و این روند با بهرهگیری از ناوگان مکانیزه با سرعت ادامه دارد.
شهیدیپور با بیان اینکه بابل همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید برنج کشور حفظ کرده است، افزود: برآوردها نشان میدهد از کشت اول سال جاری حدود ۲۶۵ هزار تن برنج در این شهرستان تولید شود.
وی از استقرار هزار و ۱۰۰ دستگاه کمباین ویژه برداشت برنج در شالیزارهای بابل خبر داد و گفت: بخش عمده این ماشینآلات به سامانه کاهخردکن مجهز هستند که علاوه بر کاهش ضایعات برداشت، شرایط را برای اجرای کشت مجدد و پرورش رتون فراهم میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به برنامهریزی برای توسعه کشتهای ثانویه اظهار داشت: امسال پیشبینی میشود حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان زیر کشت مجدد و پرورش رتون قرار گیرد که تاکنون نشاکاری مجدد در ۱۵ هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.
شهیدیپور خاطرنشان کرد: با اجرای برنامههای پیشبینی شده، مجموع سطح برداشت برنج در بابل با احتساب کشت اول، کشت مجدد و رتون تا پایان فصل به حدود ۸۰ هزار هکتار خواهد رسید.
وی با تأکید بر نقش بابل در تولید برنج کشور گفت: این شهرستان با سهم حدود ۱۰ درصدی از تولید برنج ایران، یکی از ارکان اصلی تأمین این محصول راهبردی به شمار میرود و توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری از مهمترین برنامههای بخش کشاورزی در منطقه است.
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