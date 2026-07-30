به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در حاشیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه هرمزگان، اظهار کرد: در نشست با رئیس کمیسیون اجتماعی و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مسائل استان و آثار و تبعات ناشی از جنگ بررسی و درباره اولویت‌هایی که باید از سوی مجلس و دولت پیگیری شود، گفت‌وگو شد.

وی افزود: مقرر شد طی دو هفته آینده اولویت‌های استان در بخش‌های مختلف جمع‌بندی شود تا موضوعاتی که نیازمند اقدام دولت یا مجلس است، به صورت مشخص دسته‌بندی و پیگیری شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه استان ناشی از جنگ، تصریح کرد: واکنش سریع به مسائل معیشتی مردم، اسکان، پشتیبانی از بخش‌های مختلف و توجه به زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

آشوری ادامه داد: حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس در استان و برگزاری نشست‌های تخصصی زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل اولویت‌بندی آنها و ایجاد فهم مشترک برای رفع مشکلات را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر حمایت مجلس از مردم هرمزگان، گفت: همراهی مجلس در کنار حمایت‌های دولت و حضور میدانی مسئولان می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای پشتیبانی از مردم استان در شرایط کنونی باشد.

استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: علاوه بر انجام مأموریت‌های استانی به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های مهم هرمزگان خود را خادم ملت ایران می‌دانیم و تلاش می‌کنیم با همدلی و یکپارچگی ملی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام برداریم.

آشوری با بیان اینکه شناخت دقیق مسائل نخستین گام برای رفع مشکلات است، اظهار کرد: جلسات مشترک مجلس و دولت در استان به شکل‌گیری فهم مشترک از مسائل کمک می‌کند و در مواردی که نیاز به ورود مجلس وجود دارد، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی آن برای حل مشکلات بهره گرفت.

وی افزود: در موضوعاتی که نیازمند اصلاح قوانین است نیز از ظرفیت قانونگذاری، نظارت و پیگیری مجلس استفاده خواهد شد تا روند رسیدگی به اولویت‌های هرمزگان با سرعت بیشتری دنبال شود.