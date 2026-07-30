به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رامزی ظهر پنجشنبه در نشست ارزیابی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در زرندیه اظهار کرد: بر اساس جمعیت شهرستان زرندیه، در چارچوب اجرای طرح پزشک خانواده، حضور ۱۰ پزشک برای ارائه خدمات مطلوب سلامت ضروری است.

وی افزود: تأمین این ظرفیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی مناسب شهروندان به خدمات پزشکی خواهد داشت.

رامزی تصریح کرد: وزارت بهداشت اجرای طرح پزشک خانواده را مغایر با فعالیت مطب‌های خصوصی نمی‌داند و بر استفاده از ظرفیت پزشکان این بخش در اجرای طرح تأکید دارد.

وی ادامه داد: پزشکان بخش خصوصی نخستین اولویت برای مشارکت در طرح پزشک خانواده هستند و باید به‌صورت رسمی برای همکاری در این برنامه ملی دعوت شوند.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت تاکید کرد: پزشکانی که تمایلی به همکاری در طرح پزشک خانواده ندارند، باید انصراف خود را به‌صورت رسمی اعلام کنند تا روند اجرای طرح با شفافیت و بدون ابهام دنبال شود.

وی افزود: باید از همه ظرفیت‌های موجود در بخش سلامت برای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه دسترسی عادلانه شهروندان در مناطق شهری و روستایی بهره‌گیری شود.

رامزی بیان کرد: با وجود فعالیت ۱۲ پزشک متخصص در مجموعه دانشکده علوم پزشکی ساوه و زرندیه، لازم است کمبودهای تخصصی شهرستان به‌صورت دقیق احصا و اعلام شود.

وی گفت: کمبودهای اعلام‌شده در نشست آتی وزارت بهداشت بررسی خواهد شد تا زمینه تأمین پزشکان متخصص مورد نیاز و رفع نیازهای درمانی شهرستان فراهم شود.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت تصریح کرد: اجرای طرح پزشک خانواده، تحولی ماندگار در نظام سلامت ایجاد کرده و با تقویت خدمات پیشگیرانه و ساماندهی ارائه خدمات، بخش قابل توجهی از خلأهای موجود در حوزه بهداشت و درمان را برطرف خواهد کرد.

وی ادامه داد: اهداف و مزایای طرح پزشک خانواده باید به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود، چرا که موفقیت این برنامه ملی در گرو مشارکت و همراهی شهروندان است.

رامزی تاکید کرد: طرح پزشک خانواده با هدف دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، توزیع متوازن پزشکان، ارتقای شاخص‌های بهداشتی، کاهش هزینه‌های درمان و توسعه فرهنگ خودمراقبتی اجرا می‌شود.

وی گفت: تقویت خدمات پیشگیرانه در قالب این طرح، ضمن کاهش بروز بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی، به ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش بهره‌وری نظام سلامت منجر خواهد شد.

رامزی تصریح کرد: در قالب طرح پزشک خانواده، بیماران در صورت ارجاع و نیاز به بستری در سطح دو، از پوشش کامل هزینه‌های بستری بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: برای حمایت از پزشکان مشارکت‌کننده در این طرح، بسته‌های حمایتی ۱۵۰ تا ۱۹۵ میلیون تومانی برای تأمین هزینه‌های مطب، منشی و اجاره در نظر گرفته شده است.