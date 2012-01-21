قوانین مبارزه با قاچاق کالا متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی قبل از ظهر شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی که در مشهد گفت: یکی از مهم ترین معضلات مبارزه با کالاهای قاچاق قوانین قدیمی و وجود ابهام در آنها بوده است.

وی اظهار داشت: قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال1312 است و با توجه به ضرورت به روز بودن این قوانین قانون جامعی در این خصوص توسط کارشناسان زبده تدوین شده است تا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ادامه داد: در قوانین قبلی فرایند دادرسی، تجدیدنظر خواهی و اجرای احکام دارای نواقص و ضعف هایی بود که تمامی آنها در قانون جدید مرتفع شده است.

مرتضوی اضافه کرد: در قانون جدید که پس از تصویب مجلس به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد؛ سعی شده تا با باز تعریف مقوله قاچاق کالا و ارز به سمت مقابله با باندها و سران قاچاق کالا و ارز گام برداشته و با در نظر گرفتن مجازت های سنگین و عبرت آموز برای این دسته از افراد تا از بروز قاچاق در کشور جلوگیری شود.