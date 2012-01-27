ارزش ترانزیت خارجى وارده به گمرک قشم از مرز شش تریلیون ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قادر بیان داشت: طى 10 ماه گذشته از سال جارى ارزش کالاهاى ترانزیت شده از سایر گمرکات کشور به مقصد گمرک قشم به بیش از شش تریلیون و294 میلیارد و 550 میلیون و 428 هزار ریال رسید.

قادر با بیان این مطلب افزود: این رقم ترانزیت خارجى وارده به 61 هزار و 182 تن کالایى مربوط مى شود که طى 10 ماه گذشته از سایر گمرکات کشور به مقصد گمرک قشم ترانزیت شده است.

وى ادامه داد: میزان و ارزش ریالى ترانزیت کالاى خارجى وارده به گمرک قشم طى مدت یاد شده در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به ترتیب 43 و 26 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک قشم از لوازم خانگى شامل یخچال، فریزر، لباسشویى و نیز پوشاک، کفش و مواد اولیه شرکت هاى مستقر در منطقه آزاد قشم به عنوان عمده کالاهاى وارده به گمرک قشم نام برد و تصریح کرد: این کالاها بیشتر از مبدا گمرک شهید رجایى در بندرعباس به این گمرک وارد شده است.

وى بیان داشت: طى این مدت همچنین یک هزار و 224تن کالا به ارزش بیش از 80 میلیارد و 587 میلیون و 502هزار ریال از طریق گمرک قشم ترانزیت داخلى شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 89 از نظر وزن و ارزش ریالى به ترتیب 1634 درصد رشد و 965 درصد افزایش داشته است.