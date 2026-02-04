به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر شاهرود در دفتر خود با اشاره به اهمیت شورای شهر در معادلات و تصمیمات مهم شهری بیان کرد: شورای شهر باید تلاش کند در لوایحی که بررسی می کند، مصالح و اولویت های مردم و شهر، دیده شود.



وی با بیان اینکه یکی از اولویت ها، مباحث فرهنگی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و هزینه های آن نیز در حد و اندازه آن لحاظ شود، افزود: برنامه ریزی فرهنگی هزینه کرد نیست بلکه سرمایه گذاری است.



امام جمعه شاهرود اظهار داشت: مقوله فرهنگی نیازمند نگاه جدی است لذا لازم است با اختیاراتی که در شورای اسلامی شهر وجود دارد این شورا از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای نسل جوان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان و امور فرهنگی مساجد حمایت بیشتری کنند.



امینی همچنین از برگزاری مراسم مرتبط با نیمه شعبان و همچنین دهه فجر انقلاب اسلامی به عنوان یک کار خوب در شاهرود یاد کرد و خواستار تداوم این دست برنامه های ملی و مذهبی با رویکرد های فرهنگی و تبیینی و آگاهی بخشی شد.



محمدرضا یونسیان رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز با اشاره به برخی اقدامات انجام شده گفت: در شورای ششم اقدامات متعددی در حمایت از گروه‌های فرهنگی، مذهبی و ورزشی صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.