به گزارش خبرنگار، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در شانزدهمین نشست سالانه اندیشمندان و استادان درس انقلاب اسلامی دانشگاهها در حرم شاهچراغ(ع) با مقایسه حوادث اخیر با روایت قرآنی «مؤمن آلیاسین»، از صبر و پایداری در برابر جریانهای معاند به عنوان یک سنت تاریخی یاد کرد و گفت: ملت ایران در برابر خشونتها و اقدامات ساختارشکنانه، همان روحیه دفاع از حق را نشان داده است.
وی با اشاره به حوادث اخیر و تخریب برخی اماکن مذهبی، مساجد و مراکز عمومی، این اقدامات را نشانه «تقابل جریانهای معاند با هویت دینی و فرهنگی ملت ایران» دانست و ادامه داد: این رفتارها با فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نیست و نشان میدهد پروژهای برای تغییر هویت فرهنگی جامعه دنبال میشود.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این اقدامات با حمایت و طراحی جریانهای خارجی صورت گرفته و هدف آن، ضربه زدن به باورهای دینی و ایجاد شکاف اجتماعی بوده است.
«جنگ ایدئولوژیک» علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تقابل قدرتهای غربی با ایران صرفاً سیاسی یا اقتصادی نیست، گفت: مسئله اصلی، تقابل ایدئولوژیک با گفتمان انقلاب اسلامی و موضوعاتی همچون مهدویت و آیندهنگری تمدنی است.
وی ادامه داد: به گفته برخی مقامات غربی، مشکل آنها فقط با سیاستهای منطقهای ایران نیست، بلکه با ماهیت فکری و استقلالطلبی انقلاب اسلامی است.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تشریح آنچه «اشتباهات محاسباتی دشمن» نامید، اختصاص داد و گفت: اگر این خطاها نبود، اساساً درگیری اخیر رخ نمیداد.
حسینی گفت: دشمن تصور نمیکرد پس از شهادت برخی فرماندهان، به سرعت جایگزین تعیین و پاسخ نظامی داده شود.
وی ادامه داد: تصور طرف مقابل این بود که با حذف فرماندهان ارشد، بدنه عملیاتی دچار فروپاشی میشود.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دشمن انتظار داشت جامعه دچار هرجومرج شود، اما به گفته او، تجربه سالهای دفاع مقدس و آمادگی عمومی، مانع از این وضعیت شد.
حسینی گفت: برخی تحلیلگران خارجی ایران را با کشورهایی مانند لبنان یا سوریه مقایسه میکردند، در حالی که ساختار اجتماعی و جغرافیایی ایران متفاوت است.
انسجام ملی و همگرایی جریانهای سیاسی
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه حمله به مناطق مسکونی و مراکز غیرنظامی «اثر معکوس» داشت، گفت: این اقدامات موجب افزایش نفرت عمومی از مهاجمان و شکلگیری انسجام ملی شد.
وی ادامه داد: در جریان درگیریها، با وجود اختلافنظرهای سیاسی داخلی، به گفته او، جریانهای مختلف سیاسی در برابر دشمن موضع مشترک گرفتند و حتی بخشی از ایرانیان خارج از کشور نیز همدلانه واکنش نشان دادند.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به واکنش برخی کشورها و نهادهای منطقهای اشاره کرد و افزود: مواضع حمایتی برخی قدرتها و نیز بیانیههای صادرشده از سوی کشورهای اسلامی، از دیگر مواردی بود که در محاسبات طرف مقابل به درستی لحاظ نشده بود.
حسینی با بیان اینکه به زعم او، مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست بلکه «اصل ایرانِ قدرتمند» هدف قرار گرفته، گفت: پیشرفتهای علمی، فناوری و نظامی کشور موجب نگرانی برخی قدرتها شده و آنها تلاش دارند این روند را متوقف کنند.
وی افزود: تجربه حضور آمریکا در کشورهایی مانند افغانستان و عراق نشان داده که ادعاهای این کشور درباره توسعه و رفاه، با واقعیتهای میدانی همخوانی نداشته است.
اقتدار؛ شرط بازدارندگی است
حسینی در پایان با اشاره به مفاهیم دینی درباره ضرورت اقتدار، تصریح کرد: در منطق اسلامی، ضعف و انفعال زمینهساز طمع دشمن است و ملت ایران نشان داده که در برابر فشارها، رویکرد مقاومت فعال را دنبال میکند.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با حفظ انسجام داخلی و تقویت توانمندیهای ملی، کشور بتواند از چالشهای پیش رو با موفقیت عبور کند.
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