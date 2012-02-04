قرآن مبنای دستیابی مسلمانان به وحدت است

محمد غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: وحدت مسلمانان در وجود خدای واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد و دین واحد است.
وی گفت: اختلاف مذاهب یک اختلاف برداشت از دین است در حالی که با رفع آن میتوان جوامع اسلامی را به هم نزدیک کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هفته وحدت از سوی حضرت امام(ره) مطرح شده است، افزود: شیعه و سنی در تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام ادامه داد: اختلافی که در تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) وجود دارد میتواند عاملی برای ایجاد وحدت در بین مسلمانان باشد.
وی گفت: در تمام سال به خصوص در هفته وحدت لازم است شیعه و سنی با نزدیکی نظرات خود به یکدیگر، اختلافات را تا حد زیادی برطرف کنند.
وی بیان کرد: اختلاف سلیقهای و عقیدتی که میان شیعه و سنی وجود دارد نباید تبدیل به دشمنی میان آنها شود.
وحدت نیازمند مناظره و گفتگو است
غفوری گفت: شیعه و سنی برای رسیدن به وحدت باید با یکدیگر مناظره و گفتگو داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مبنای وحدت مسلمانان اعتقاد به خداوند است، افزود: دیگر مواردی که میتوان مبنای وحدت مسلمانان باشد اعتقاد همه آنها به قرآن به عنوان کتاب آسمانی و اعتقاد به پیامبر اکرم(ص) است.
قم - خبرگزاری مهر: محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام، قرآن را مبنایی برای دستیابی مسلمان به وحدت عنوان کرد.
محمد غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: وحدت مسلمانان در وجود خدای واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد و دین واحد است.
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