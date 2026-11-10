به گزارش خبرنگار مهر، عصر شعر «مکتب سرخ» با حضور جمعی از شاعران و هنرمندان استان کرمانشاه، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این محفل ادبی با هدف گرامیداشت مقام رهبر شهید انقلاب و پاسداشت یاد و آرمان‌های ایشان تدارک دیده شده است.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با بهره‌گیری از زبان شعر و هنر، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و ادامه مسیر عزت، ایستادگی و آرمان‌خواهی تأکید خواهند کرد.

بازخوانی مسئولیت تاریخی هنرمندان در پاسداشت خون شهیدان و زنده نگه‌داشتن میراث فکری و انقلابی رهبر شهید، از محورهای این برنامه فرهنگی عنوان شده است.

همچنین تبیین نقش جامعه هنری در مواجهه با تحولات روز و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، از دیگر اهداف برگزاری عصر شعر «مکتب سرخ» به شمار می‌رود.

در این محفل، هنر و ادبیات به‌عنوان ابزاری برای بازتاب حقیقت، روشنگری و ماندگاری ارزش‌های انقلابی مورد توجه قرار می‌گیرد.