به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، کسری طاهری، بازیکن تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در اولین روز از اردوی تیم ملی دچار مصدومیت شد.



پس از مشخص شدن نتایج MRI و بررسی‌های پزشکی صورت‌گرفته مشخص شد این بازیکن دچار کشیدگی در عضلات ناحیه پوسترولترال می‌باشد و تا مدت دو هفته تحت درمان خواهد بود.