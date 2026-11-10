به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی فیفادی نوامبر از ساعت ۱۹ امشب به وقت محلی در زمین چمن شماره ۲ استادیوم‌ بین‌المللی بصره برگزار شد.



در این جلسه تمرینی دروازه‌بان‌های تیم ملی زیرنظر آلین دینکا و حامد پاک‌سیما تمرینات خود را از سر گرفتند و پیش از شروع نیز امیر قلعه‌نویی چند دقیقه‌ای با محوریت جوان‌گرایی و اعتماد به نسل آینده‌دار فوتبال ایران با ملی‌پوشان به گفت‌وگو پرداخت و عکسی به یادگار گرفته شد.



سپس بازیکنان پس از گرم کردن و انجام حرکات کششی در ۳ گروه به آقا وسط پرداختند و در نهایت تمرین پس از کار با توپ بازیکنان پایان یافت.

گفتنی است در این تمرین لژیونرها نیز از ابتدا حاضر شدند و در تمرین مشارکت داشتند.



با توجه به این که اعضای تیم تنها ساعاتی‌ قبل از تمرین به بصره رسیده بودند، تمرین امروز ‌با فشار کم‌تری برگزار شد