کارنامه "بسیرویچ" بهتر از مربیان پیشین است/ امروز زمان اظهار نظر نیست

عنایب آلله آتشی که تجربه هدایت تیم ملی بسکتبال در دوره‎های مختلف را دارد در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی ویژگی‎های سرمربی جدید تیم ملی اشاره کرد و اظهار داشت: این مربی تجربه کار در تیم‏های پایه را دارد و حتی با جوانان اسلوونی در رقابت‏های قهرمانی اروپا و جهان هم شرکت کرده و صاحب عنوان هم شده است.

وی ویژگی بارز "بسیرویچ" نسبت به مربیان پیشین تیم ملی بسکتبال به خصوص "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" که طی پنج سال گذشته در راس تیم ملی بوده‎اند، فعالیت‎های کشوری عنوان کرد و یادآور شد: سرمربی تیم ملی سابقه فعالیت در تیم‎های باشگاهی و کادر فنی تیم ملی کشورش را دارد و این شاخص‎ترین ویژگی وی است که او را از مربیان پیشین متمایز کرده است.

کارشناس بسکتبال با یادآوری اینکه "بسیرویچ" در رقابت‌های جهانی ترکیه سرمربی تیم ملی کشورش بود، خاطرنشان کرد: این مربی در این رقابت‎ها نشان داد که می‎تواند مدیریت خوبی داشته باشد. از مجموع دوازده بازیکن وی، یازده نفر در تیم‎های بزرگ دنیا مانند تیم‎های NBA بازی می‎کردند.

آتشی تاکید کرد: در مجموع کارنامه کاری که سرمربی اسلونیایی تیم ملی بسکتبال در اختیار دارد نشان می‎دهد که وی نسبت به مربیان پیشین به خصوص دو مربی اخیر تیم ملی شرایط بهتری دارد و بهتر می‎تواند نتیجه بگیرد. با این اوصاف اظهار نظر و پیش‎بینی در مورد کارآیی و چگونگی عملکرد این مربی زود است.

وی ادامه داد: باید منتظر آغاز به کار سرمربی جدید تیم ملی بود و از چگونگی انتخاب‎ها و برنامه ریزی‎هایش برای بسکتبال ایران مطلع شد. باید صبرکنیم تا ببینیم نتیجه انتخاب صورت گرفته برای راس تیم ملی چه می‎شود.

کارشناس بسکتبال ایران با اشاره به اینکه برای سال جاری میلادی رقابت‎های جام ملت‎ها در تقویم آسیا نیست، اظهارداشت: البته امسال رقابت‏های جوانان آسیا برگزار می‏شود. اگر فدراسیون بسکتبال از این مربی در کنار تیم‎های پایه هم استفاده کند، در همین رقابت‎ها (جوانان آسیا) می‎توان از چگونگی عملکردش مطلع شد.

عنایب الله آتشی در پایان توضیح مختصری در مورد بسکتبال اسلونی داد و گفت: بسکتبال اسلونی شبیه یوگسلاوی است. این کشور سال 1992 عضو فیبا شد. تیم ملی اسلوونی تاکنون دو بار در رقابت‎های جهانی شرکت داشته اما از شرکت در مسابقات قهرمانی اروپا تجربه بیشتری دارد. ضمن اینکه بسکتبال اسلونی دو بار قهرمان جام استانکویچ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "مهمد بسیرویچ" 51 ساله که اهل کشور اسلونی است، هفته گذشته با انعقاد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران انتخاب شد.