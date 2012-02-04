کارنامه "بسیرویچ" بهتر از مربیان پیشین است/ امروز زمان اظهار نظر نیست

عنایب آلله آتشی که تجربه هدایت تیم ملی بسکتبال در دورههای مختلف را دارد در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی ویژگیهای سرمربی جدید تیم ملی اشاره کرد و اظهار داشت: این مربی تجربه کار در تیمهای پایه را دارد و حتی با جوانان اسلوونی در رقابتهای قهرمانی اروپا و جهان هم شرکت کرده و صاحب عنوان هم شده است.
وی ویژگی بارز "بسیرویچ" نسبت به مربیان پیشین تیم ملی بسکتبال به خصوص "رایکو ترومن" و "وسلین ماتیچ" که طی پنج سال گذشته در راس تیم ملی بودهاند، فعالیتهای کشوری عنوان کرد و یادآور شد: سرمربی تیم ملی سابقه فعالیت در تیمهای باشگاهی و کادر فنی تیم ملی کشورش را دارد و این شاخصترین ویژگی وی است که او را از مربیان پیشین متمایز کرده است.
کارشناس بسکتبال با یادآوری اینکه "بسیرویچ" در رقابتهای جهانی ترکیه سرمربی تیم ملی کشورش بود، خاطرنشان کرد: این مربی در این رقابتها نشان داد که میتواند مدیریت خوبی داشته باشد. از مجموع دوازده بازیکن وی، یازده نفر در تیمهای بزرگ دنیا مانند تیمهای NBA بازی میکردند.
آتشی تاکید کرد: در مجموع کارنامه کاری که سرمربی اسلونیایی تیم ملی بسکتبال در اختیار دارد نشان میدهد که وی نسبت به مربیان پیشین به خصوص دو مربی اخیر تیم ملی شرایط بهتری دارد و بهتر میتواند نتیجه بگیرد. با این اوصاف اظهار نظر و پیشبینی در مورد کارآیی و چگونگی عملکرد این مربی زود است.
وی ادامه داد: باید منتظر آغاز به کار سرمربی جدید تیم ملی بود و از چگونگی انتخابها و برنامه ریزیهایش برای بسکتبال ایران مطلع شد. باید صبرکنیم تا ببینیم نتیجه انتخاب صورت گرفته برای راس تیم ملی چه میشود.
کارشناس بسکتبال ایران با اشاره به اینکه برای سال جاری میلادی رقابتهای جام ملتها در تقویم آسیا نیست، اظهارداشت: البته امسال رقابتهای جوانان آسیا برگزار میشود. اگر فدراسیون بسکتبال از این مربی در کنار تیمهای پایه هم استفاده کند، در همین رقابتها (جوانان آسیا) میتوان از چگونگی عملکردش مطلع شد.
عنایب الله آتشی در پایان توضیح مختصری در مورد بسکتبال اسلونی داد و گفت: بسکتبال اسلونی شبیه یوگسلاوی است. این کشور سال 1992 عضو فیبا شد. تیم ملی اسلوونی تاکنون دو بار در رقابتهای جهانی شرکت داشته اما از شرکت در مسابقات قهرمانی اروپا تجربه بیشتری دارد. ضمن اینکه بسکتبال اسلونی دو بار قهرمان جام استانکویچ شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، "مهمد بسیرویچ" 51 ساله که اهل کشور اسلونی است، هفته گذشته با انعقاد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران انتخاب شد.
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