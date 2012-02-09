توصیه های آقا معلم شهید به دانش آموزان/ وصیت شهید در مورد پیراهن ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مروجان فرهنگ ایثار و شهادت می فرمایند: زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا اجری کمتر از شهادت ندارد. هرچند که این سخن رهبری کمتر در رسانه های کشور دیده می شود ولی به راستی شهدا و خانواده شهدا حقی عظیم بر تمامی ایرانیان دارند. آنهایی که از تمام هستی و زندگی خود عاشقانه و صادقانه گذشتند تا هیچگاه اسلام و ایران اسلامی به دست نا اهلان نیفتند.

شهید مجتبی محمدی دارانی

شهید مجتبی محمدی دارانی در سال ۱۳۴۴ در خانواده ای مذهبی در تهران دیده به جهان گشود. به گفته خواهر شهید مجتبی از همان کودکی دارای استعدادی خارق العاده بود. از دوران تحصیلاتش از ابتدایی تا مقطع دبیرستان و دیپلم همیشه شاگرد ممتاز کلاس و مدرسه بود و برای اثبات این استعداد می توانید پرونده تحصیلی این شهید را در مدرسه سحاب تهران مشاهده کنید.

شهید مجتبی محمدی دارانی پس از پایان تحصیلات متوسطه و اخذ مدرک دیپلم در استخدام آموزش و پرورش مدرسه میثم واقع در منطقه مجیدیه تهران به عنوان مربی تربیتی مشغول به کار شد. صدای دلنشین تلاوت قرآن شهید محمدی پس از سالها هنوز به یاد دانش آموزان مدرسه میثم مانده است و تقدیرنامه هایی که بر دیوار خانه اش نصب شده است.

مجتبی مردادماه ۱۳۶۲ عضو سپاه پاسداران شد و در 18 بهمن ماه 1362 به جبهه اعزام شد و سرانجام در ۱۱ اسفندماه سال ۱۳۶۲حین انجام بزرگترین عملیات تاریخ ۸ سال دفاع مقدس در عملیات خیبر در کربلای طلائیه خون پاکش بر زمین ریخت و با غلتیدن در خون خویش اسلام را با شهادت خود زنده نمود.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از ۱۳ سال دوری از وطن در خردادماه سال ۱۳۷۵ از جزیره مجنون واقع در خاک عراق

به میهن اسلامی بازگشت.

وصیتنامه شهید به دانش آموزان



در بخشی از وصیتنامه این شهید آمده است: دانش آموزان عزیز و برادران کوچک من بدانید که اهمیت درس خواندن و تعلیم کمتر از رفتن به جبهه و فعالیت در سنگر رزم با دشمنان دین و قرآن نیست. زیرا با داشتن فرهنگی کاملا اسلامی میتوانیم سد محکمی در برابر دشمنان اسلام برپا کنیم.

عزیزانم به نماز(مخصوصا جماعت) بیشتر اهمیت بدهید و با قرآن بیشتر آشنایی پیدا کنید و برای قرآن احترام خاصی قائل شوید زیرا که قران کتاب سعادت و دستور زندگی راستین و کتاب سیاست و هدایت میباشد.

دوست دارم اگر جنازه ام را نیافتید که هیچ ولی اگر جنازه ام به دستتان رسید به پیروی از علامه مجلسی در ورقی از ۴۰ نفر مسلمان با ایمان در مورد اینکه من شخصی با ایمان و مسلمان بوده ام امضاء بگیرید و در کفنم بگذارید.



یکماه نماز و روزه قضا دارم که یا برایم بخوانید و یا بدهید تا شخص دیگری برایم بخواند.

خواهر بزرگم! از من نواری خواسته بودید که از صدای خودم پر شده باشد این نوار بین نوارهای خودم میباشد. امیدوارم از من راضی باشید.



لباسهای ورزشی مرا به برادرم اکبر بدهید و به او و تمامی دوستان ورزشکارم از قول من بگوئید که سعی کنند ورزشهایشان هم برای خدا باشد.



از همه شما التماس دعا دارم

میروم مادر که اینک کربلا میخواندم از دیار دور یار آشنا میخواندم

خداحافظ امام و رزمندگان

مجتبی محمدی دارانی

اندیمشک ـ پادگان دوکوهه

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گزارش از سید هادی کسایی زاده