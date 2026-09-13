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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

رهایی محکوم به قصاص در لرستان پس از ۳ سال حبس

رهایی محکوم به قصاص در لرستان پس از ۳ سال حبس

خرم‌آباد - رئیس شورای حل اختلاف لرستان از رهایی یک محکوم به قصاص در این استان پس از سه سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی از پایان یک پرونده قتل عمد در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پرونده که طی سه سال گذشته در جریان رسیدگی‌های قضایی قرار داشت و منجر به صدور حکم قصاص شده بود، باهمت و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر اعضای هیئت سازش قتل ختم به خیر شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گذشت در جامعه، گفت: با پیگیری‌های مستمر اعضای شورا و برگزاری جلسات متعدد با اولیای دم، سرانجام خانواده مقتول در اقدامی خیرخواهانه و با تأسی از آموزه‌های دینی، از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص صرف‌نظر کردند و رضایت بی‌قیدوشرط خود را اعلام نمودند.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و باهدف اجرای عدالت اجتماعی و تأکیدات دستگاه قضا صورت‌گرفته است. این سازش، نه‌تنها موجب آزادی محکومٌ‌علیه و بازگشت وی به کانون خانواده را فراهم کرد، بلکه بار دیگر روحیه ایثار و گذشت مردم شریف لرستان را در مسیر اجرای رضای الهی را به نمایش گذاشت.

کاکولوند گفت: دستگاه قضایی استان لرستان ضمن تقدیر از سعه‌صدر و بزرگواری اولیای دم، از تلاش تمامی صلح یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف که با مجاهدت در مسیر ایجاد سازش گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کند.

کد مطلب 6945521

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