رهایی محکوم به قصاص در لرستان پس از ۳ سال حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی از پایان یک پرونده قتل عمد در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پرونده که طی سه سال گذشته در جریان رسیدگی‌های قضایی قرار داشت و منجر به صدور حکم قصاص شده بود، باهمت و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر اعضای هیئت سازش قتل ختم به خیر شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گذشت در جامعه، گفت: با پیگیری‌های مستمر اعضای شورا و برگزاری جلسات متعدد با اولیای دم، سرانجام خانواده مقتول در اقدامی خیرخواهانه و با تأسی از آموزه‌های دینی، از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص صرف‌نظر کردند و رضایت بی‌قیدوشرط خود را اعلام نمودند.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و باهدف اجرای عدالت اجتماعی و تأکیدات دستگاه قضا صورت‌گرفته است. این سازش، نه‌تنها موجب آزادی محکومٌ‌علیه و بازگشت وی به کانون خانواده را فراهم کرد، بلکه بار دیگر روحیه ایثار و گذشت مردم شریف لرستان را در مسیر اجرای رضای الهی را به نمایش گذاشت.

کاکولوند گفت: دستگاه قضایی استان لرستان ضمن تقدیر از سعه‌صدر و بزرگواری اولیای دم، از تلاش تمامی صلح یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف که با مجاهدت در مسیر ایجاد سازش گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کند.