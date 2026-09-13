مستندسازی ۱۲۶ هزار مورد خسارات جنگی در قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مستند «رد هویت» با حضور مسئولان و جمعی از مدیران و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور در این سازمان برگزار شد.

این مستند به روایت نقش و عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور در جریان جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ رمضان می‌پردازد و بخشی از اقدامات و فعالیت‌های این سازمان در این مقاطع را به تصویر می‌کشد.

کاظمی: مستندهای پزشکی قانونی اسناد حقوقی و تاریخی جنگ هستند

علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از مستند «رد هویت» با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: در جنگ با یک واقعیت سخت‌افزاری مواجه هستیم که خشن است و در آن از جنگ‌افزار استفاده می‌شود، اما در کنار این واقعیت، یک لایه نرم‌افزاری چندسطحی نیز وجود دارد که ابعاد فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای جنگ را دربرمی‌گیرد و نباید در توجه به واقعیت سخت‌افزاری جنگ مغفول بماند.

ضرورت توجه به ابعاد حقوقی جنگ

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه حقوقی جنگ افزود: در خصوص ابعاد حقوقی جنگ، جلساتی برگزار شده و در حال تدوین یک نقشه جامع و مسیر مطالبه‌گری برای ملت ایران هستیم تا بتوانیم در این زمینه اقدامات حقوقی لازم را انجام دهیم.

کاظمی ادامه داد: ملت ایران سال‌هاست در حوزه‌های مختلف با این کینه‌توزی‌ها مواجه است و این موضوع صرفاً مربوط به جنگ اخیر نیست.

رسانه‌ها و شکل‌گیری «واقعیت‌های غیرواقعی»

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه در جنگ گفت: امروز در عصر شبکه‌های اجتماعی فراگیر، با واقعیت‌هایی مواجه هستیم که گاهی توسط رسانه تولید و بازنمایی می‌شوند و در فرآیند بازتولید رسانه‌ای، واقعیت یک رویداد به چیز دیگری تبدیل می‌شود.

وی افزود: باید مراقب این تصویرسازی‌ها و روایت‌سازی‌ها باشیم و بتوانیم روایت واقعی مقاومت را تولید و تقویت کنیم.

کاظمی با بیان اینکه قدرت رسانه‌ای در کنار قدرت نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: برخی کشورها از عرصه رسانه‌ای استفاده می‌کنند تا در یک موج کوتاه، روایت خود را به افکار عمومی تحمیل کنند و مرزها را درنوردند. بنابراین توجه به قدرت رسانه‌ای برای کشور بسیار مهم است.

پزشکی قانونی؛ ثبت اسناد تاریخی و حقوقی جنگ

وی با تقدیر از اقدامات کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور در جریان جنگ ۱۲روزه گفت: در بحبوحه جنگ، زمانی که بسیاری نگران جان خود بودند، همکاران ما در پزشکی قانونی شجاعانه ایستادند و وظایف حرفه‌ای خود را انجام دادند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: اقداماتی که همکاران پزشکی قانونی انجام دادند، از چند جهت اهمیت دارد؛ از جنبه حقوقی، هر مستندی که تولید کرده‌اند می‌تواند یک دلیل و سند برای رسیدگی و مطالبه حقوق ملت ایران باشد و از سوی دیگر، اسناد تاریخی برای ملت ایران و نسل‌های آینده تولید کرده‌اند تا مظلومیت ملت ایران و ابعاد مختلف این جنگ ثبت و دیده شود.

وی تأکید کرد: قوه قضاییه قدردان زحمات و اقدامات همکاران سازمان پزشکی قانونی کشور است.

رسیدگی به حدود ۵۰۰ پرونده کیفری مرتبط با جنگ

کاظمی در ادامه به اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به‌طور جدی به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می‌کند و قریب به ۵۰۰ پرونده کیفری در خصوص جنگ اخیر در حال رسیدگی است.

وی افزود: همچنین بیش از ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۲ هزار خواهان در خصوص مطالبه خسارات مادی و معنوی وارد شعب ویژه شده است و بیش از دو هزار وکیل در رسیدگی به این پرونده‌ها در حال فعالیت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دو شعبه ویژه در دادگستری تهران نیز برای رسیدگی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

ثبت بیش از ۱۲۶ هزار مورد خسارت جنگ

کاظمی با اشاره به روند مستندسازی خسارات جنگ گفت: تاکنون بیش از ۱۲۶ هزار مورد مستندسازی از خسارات انجام شده و حدود ۱۱۰ هزار درخواست نیز در فرآیند کارشناسی و مستندسازی قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از ۷۹ هزار مورد از خسارات مربوط به اماکن شهری و مسکونی بوده است.

ارائه وکالت رایگان به مجروحان و خانواده شهدا

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین گفت: بیش از ۱۰ هزار مورد وکالت رایگان ارائه شده و بیش از ۸ هزار مورد وکالت رایگان نیز به مجروحان و خانواده‌های شهدا اختصاص یافته است.

کاظمی با اشاره به اقدامات حقوقی بین‌المللی قوه قضاییه اظهار کرد: بیش از ۴۵۰۰ گزارش حقوقی درباره جنگ به سازمان ملل متحد ارائه شده و بیش از ۵۰ بیانیه، گزارش و اقدام حقوقی در دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی انجام شده است.