مسیرهای راهپیمایی 22بهمن در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شهرستان اهواز صبح امروز سه شنبه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و دولتی در محل فرمانداری اهواز برگزار شد.

در این نشست اعلام شد راهپیمایی در اهواز از ساعت 10 روز شنبه 22 بهمن از ابتدای خیابان سلمان فارسی آغاز و با عبور از پل چهارم، فلکه مولوی ادامه و در محل میدان ساعت با سخنرانی ابراهیم عزیزی معاون منابع انسانی و پشتیبانی رییس جمهور پایان یابد.



در ابتدای این نشست، رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز بر هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی به منظور برگزاری هرچه بهتر و منظم تر راهپیمایی 22 بهمن تاکید و ابراز امیدواری کرد: راهپیمایی 22 بهمن امسال با توجه به حساسیتهای جهانی، نزدیکی به انتخابات نهم مجلس و موج بیداری اسلامی در منطقه با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.



وی راهپیمایی 22 بهمن را مقدمه ای برای حضور هرچه باشکوه تر مردم در حماسه ملی انتخابات مجلس نهم در 12اسفند 1390عنوان کرد و گفت: راهپیمایی 22بهمن اوج اقتدار ملی و حماسی ملت مسلمان و آزاده ایران در صحنه جهانی و بین المللی و انتخابات مظهر مشارکت جویی، استقلال خواهی و صیانت از ارزشهای والای انقلاب اسلامی است.



فراهم کردن اتوبوسها در مسیرهای مختلف، زیباسازی مسیر توسط شهرداری اهواز، استفاده از بالگرد در پوشش تصویری راهپیمایی، تهیه جایگاه مناسب برای خبرنگاران و استفاده از چند بالابر برای عکس برداری و تصویربرداری، استفاده مناسب از نمادهای مناسب بصری و توزیع بسته های فرهنگی از دیگر مصوبه های این نشست بود.