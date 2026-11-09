به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه‌های زندگی، تداوم فشارهای تورمی و سنگین‌تر شدن بدهی دولت فدرال، اقتصاد آمریکا را با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مواجه کرده است؛ شرایطی که در آستانه تحولات سیاسی جدید، فشار بر دولت و کنگره برای ارائه راهکارهای اقتصادی را افزایش داده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای آمریکایی تبدیل شده و احزاب سیاسی این کشور با مطالبات فزاینده‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، کنترل تورم و کاهش هزینه‌های خانوار به موضوعاتی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا تبدیل شده‌اند.

بدهی یک تریلیون دلاری

در کنار فشار هزینه‌های مصرف‌کنندگان، وضعیت مالی دولت فدرال نیز نگرانی‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است. استقراض سالانه دولت آمریکا در حدود دو تریلیون دلار قرار دارد و هزینه خالص بهره بدهی این کشور از یک تریلیون دلار فراتر رفته است. افزایش هزینه تأمین مالی بدهی، فضای بودجه‌ای دولت را محدودتر می‌کند و تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های عمومی، مالیات‌ها و برنامه‌های حمایتی را دشوارتر خواهد کرد.

یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران آمریکایی، ایجاد تعادل میان کنترل کسری بودجه و حفظ حمایت‌های اجتماعی است. کاهش مخارج دولتی می‌تواند به مهار بدهی کمک کند، اما در مقابل، محدود کردن برنامه‌های حمایتی ممکن است فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و بازنشستگان وارد کند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های عمومی بدهی می‌تواند منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و سایر بخش‌های اقتصادی باقی بگذارد. به همین دلیل، مسئله بدهی دولت دیگر صرفا یک موضوع حسابداری و بودجه‌ای نیست و به یکی از عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

در مجموع، اقتصاد آمریکا با دو مسئله مرتبط مواجه است، از یک سو خانوارها خواهان کاهش هزینه‌های زندگی هستند و از سوی دیگر دولت برای تأمین هزینه‌های خود با محدودیت‌های مالی بیشتری روبه‌رو شده است. چگونگی مدیریت هم‌زمان این دو مسئله، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست اقتصادی آمریکا در دوره پیش رو خواهد بود.