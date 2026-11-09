به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان تهران در راستای توسعه و ایمن‌سازی شبکه‌های توزیع، از اجرای عملیات تعمیرات اساسی روی خطوط گازرسانی در محدوده قلعه‌میر خبر داد و بر همین اساس، جریان گاز بیش از ۷ هزار مشترک این منطقه روز سه‌شنبه موقتاً قطع خواهد شد.

بر اساس اعلام این شرکت، این عملیات فنی و تعمیراتی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت تا ساعت ۲۰ همان روز ادامه خواهد داشت. در طول اجرای این طرح، مشترکاتی که در محدوده خیابان اصلی قلعه‌میر تا خیابان‌های بختیاری و میمنت‌آباد سکونت یا فعالیت دارند، با قطعی گاز مواجه خواهند شد.

شرکت گاز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از شهروندان این منطقه به دلیل بروز زحمات و وقفه ایجاد شده در خدمات‌رسانی، از تمامی ساکنان و واحدهای صنفی این محدوده درخواست کرد پیش از آغاز زمان اعلام‌شده، شیرهای مصرف داخلی خود را ببندند و برای پیشگیری از بروز حوادث و مخاطرات احتمالی ناشی از نشت گاز، نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند.

همچنین ستاد بحران و امداد شرکت گاز استان تهران اعلام کرده است که تیم‌های عملیاتی و امدادی این شرکت در طول مدت قطع گاز در آماده‌باش کامل خواهند بود تا پس از پایان عملیات تعمیرات و ایمن‌سازی خطوط، جریان گاز در کمترین زمان ممکن و با رعایت پروتکل‌های ایمنی مجدداً وصل شود.