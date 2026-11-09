به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری‌ صبح دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی در آرادان اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی مردی ۵۴ ساله در محور آرادان ـ گرمسار موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به ابراز نگرانی خانواده وی از سرنوشت این فرد، موضوع به صورت ویژه با در دست داشتن سرنخ های موجود مورد ارزیابی و تحقیق و پیگیری واقع شد.

فرمانده انتظامی آرادان افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، بررسی اطلاعات موجود و پیگیری‌های مستمر، عملیات جستجو را دنبال کردند و پس از چهار روز موفق شدند فرد مفقودی را در یکی از روستاهای اطراف شناسایی و پیدا کنند.

گلیوری با اشاره به اینکه فرد پیدا شده دارای مشکلات روحی و روانی بود، تاکید کرد: این مرد پس از پیدا شدن در سلامت به خانواده‌اش تحویل داده شد و نگرانی چندروزه اعضای خانواده با تلاش پلیس پایان یافت.