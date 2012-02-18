نشست های تخصصی تجار قزوین و چینی به امضاء چندین تفاهم نامه منجر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، در دومین روز سفر هیئت تجاری قزوین به شهر پکن پس از برگزاری جلسات مختلف و نشست های تخصصی با طرفین چند تفاهم نامه همکاری امضاء شد.

در مراسم امضاء تفاهم نامه که عصر جمعه با حضور مسعود کمالی اردکانی رایزن بازرگانی سفارت ایران در چین، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بارگانی و صنایع و معادن قزوین، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند در خصوص صدور کیک، شیرینی، بیسکویت، انواع آب میوه و دلستر، دو تفاهم نامه با یک شرکت مشاور برای بهبود سیستم های مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، صدور 100 تن خرما، پسته، بسته بندی کالا، ارسال نوشابه های گازدار و انرژی زا، چند تفاهم نامه امضاء شد.

همچنین جمعه شب در جلسه ای با حضور حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین و محمد سون رئیس اتاق بازرگانی چین در امور ایران و کشورهای اسلامی تفاهم نامه ای بین طرفین امضاء شد.

در مفاد این تفاهم نامه در خصوص توسعه فعالیت های اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و پیگیری مذاکرات هیئت های تجاری قزوین بندهای اجرایی پیش بینی شده است.

این تفاهم نامه را حسن جمشیدی ها و علیرضا کشاورز از ایران و محمد سون از پکن امضاء کردند.

همچنین عصر جمعه تعدادی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی و گیاهان دارویی در نشست رو در رو با تجار چینی برای سرمایه گذاری مشترک تبادل نظر کردند.