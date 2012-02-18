قزاقستان و اندونزی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قزاقستانیها اعلام کردهاند که با دو تیم در این دوره از مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت میکنند. آنها ساحلیبازان اعزامی خود به این رقابتها را هم معرفی کردهاند اما اندونزی هنوز تعداد تیمها و ورزشکاران شرکت کننده خود را مشخص نکرده است.
مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی یکی از رویدادهای ثبت شده در تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) است که طی سه سال گذشته نیز به میزبانی کشورمان و در جزیره کیش برگزار شد. چهارمین دوره این رقابتها 16 تا 18 اسفندماه برگزار میشود.
کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال دعوت نامه برگزاری این دوره از مسابقات تور آسیایی کیش را برای 32 کشورعضو کنفدراسیون آسیا ارسال کرده است. برای این رقابتها 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
تیمهای متقاضی شرکت در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی آسیا تا 9 اسفندماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به فدراسیون ایران اعلام کنند.
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