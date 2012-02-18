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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

تور آسیایی والیبال ساحلی کیش/

قزاقستان و اندونزی اعلام آمادگی کردند

قزاقستان و اندونزی اعلام آمادگی کردند

قزاقستان و اندونزی به عنوان اولین‌ها به طور رسمی برای حضور در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قزاقستانی‎ها اعلام کرده‎اند که با دو تیم در این دوره از مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت می‎کنند. آنها ساحلی‎بازان اعزامی خود به این رقابت‏ها را هم معرفی کرده‏اند اما اندونزی هنوز تعداد تیم‎ها و ورزشکاران شرکت کننده خود را مشخص نکرده است.

مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی یکی از رویدادهای ثبت شده در تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا  (AVC) است که طی سه سال گذشته نیز به میزبانی کشورمان و در جزیره کیش برگزار شد. چهارمین دوره این رقابت‏ها 16 تا 18 اسفندماه برگزار می‏شود.

کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال دعوت نامه برگزاری این دوره از مسابقات تور آسیایی کیش را برای 32 کشورعضو کنفدراسیون آسیا ارسال کرده است. برای این رقابت‎ها 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

تیم‎های متقاضی شرکت در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی آسیا تا 9 اسفندماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به فدراسیون ایران اعلام کنند.

کد مطلب 1536817

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