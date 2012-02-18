خبرنگار مهر رتبه نخست جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطیما کریمی خبرنگار گروه اجتماعی مهر درهجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها برای گزارش" انگشتان بریده؛ تاوان "گرگر" از روستاییان گاودانه" رتبه نخست را کسب کردد.

داوری آثار ارسالی به جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها توسط 90 داور انجام شد که در مرحله میانی از میان 14 هزار اثر ارسالی، مجموعا 330 اثر به بخش داوری نهایی راه یافت.

9 داور شامل کاظم معتمدنژاد، علی‌اکبر اشعری، امیر محبیان، محمدهادی همایون، محمدمهدی فرقانی، بیژن مقدم، امیدعلی مسعودی، ساسان والی‌زاده و رضا مقدسی داوری آثار راه یافته به بخش نهایی هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها را به‌عهده داشتند.

جوایز نفرات اول جشنواره امسال برای نخستین بار با افزایش حدود 5 برابری، 5 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین اعطای بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد نیز برای نفرات برگزیده هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظر گرفته شده است.

