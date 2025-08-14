به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانهای یازدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و سومین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تبریز اگر چه سال قبل برگزار شده بود اما همان زمان اعلام شد که برای برترین تولیدات محتوایی در روز خبرنگار سال آتی جشنوارهای برگزار میشود.
به همین دلیل آئین اختتامیه این جشنواره رسانهای با حضور مقامات استانی در سالن موزه آذربایجان برگزار و از برترینهای حوزههای مختلف رسانهای در پوشش این رویداد به مناسبت هفته خبرنگار تجلیل شد.
در این آئین که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هیأت داوران جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در سالن موزه آذربایجان برگزار شد؛ نفرات برتر در بخشهای گزارشنویسی، مصاحبه خبری، یادداشتنویسی، تیتر و فعالیت در فضاهای مجازی معرفی با اهدای لوح تقدیر و جوایز مورد تجلیل قرار گرفتند.
هدف از برگزاری این جشنواره، پاسداشت تلاش فعالان رسانهای در انعکاس و معرفی ظرفیتها، برنامهها و دستاوردهای نمایشگاه ملی صنایعدستی و نمایشگاه بینالمللی گردشگری تبریز عنوان شد. مسئولان حاضر در این رویداد، نقش رسانه را در تبیین اهمیت این نمایشگاهها و تقویت جایگاه صنایعدستی و گردشگری استان، اساسی و اثرگذار توصیف کردند.
در این مراسم فاطیما کریمی از خبرگزاری مهر تهران با گزارش «نمایشگاه تبریز زیر ذره بین منتقدان» حائز رتبه برتر شد.
در خلال برگزاری این نمایشگاه و سفر رسانههای کشور به تبریز گزارشهای دیگری نیز از جمله فروشگاه زنجیرهای در عرصه ربع رشیدی و شگ فتیهای بزرگترین دانشگاه تاریخی جهان در تبریز تهیه و منتشر شده بود که مورد توجه قرار گرفت.
