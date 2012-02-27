توافق نظامی 1.6 میلیارد دلاری آذربایجان با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این توافق که با سازمان "صنایع هوافضا" دولتی رژیم صهیونسیتی امضا شده است، شامل فروش هواپیماهای بدون سرنشین و همینطور سیستم های دفاع موشکی است که تسلیحات پیشرفته اسرائیل را به این کشور تحویل خواهد داد.

این روزنامه به نقل از یکی از مقامات وازرت جنگ رژیم صهیونیستی که نخواست نامش فاش شود، می نویسد: تقویت روابط اسرائیل با آذربایجان در زمانی صورت می گیرد که این رژیم با ترکیه به عنوان هم پیمان جمهوری آذربایجان به خاطر کشته شدن 9 شهروند ترک در کشتی حامل کمک های انساندوستانه به نوار غزه، به تیرگی گرائیده است.

روزنامه واشنگتن پست همچنین با اعلام خبر این توافق نظامی بین اسرائیل و آذربایجان آن را با تیرگی در روابط تهران و باکو مرتبط دانسته و می نویسد ایران در ابتدای این ماه از آذربایجان درخواست کرد که مانع از استفاده از خاک خود برای عملیات جاسوسی موساد علیه ایران شود.

رژیم صهیونیستی نیز مدعی حملات ضد اهدافی مرتبط با این رژیم در آذربایجان شده است که اتهامات فوق توسط مقامات آذربایجانی مردود شمرده شده است.