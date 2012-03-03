کشته شدن 27 آمریکایی در گردباد سهمگین/ یک شهر کاملا ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر گزاری رویترز، روز گذشته گردبادهای شدید در آمریکا به مرگ دستکم 27 نفر در ایالت های ایندیانا، اوهایو و کنتاکی منجر شد.



یک مقام پلیس محلی گفت: شهری در نزدیکی مریزویل در ایالت اوهایو نیز کاملا ناپدید شده است.



پنج نفر در ایالت کنتاکی و دو نفر نیز در ایالت اوهایو جان خود را بر اثر گردبادهای سهمگین از دست داده اند. در چند کیلومتری مامفوردویل در کنتاکی، ممفیس ایندیانا و جنوب اوهایو نیز گزارش هایی از گردباد رسیده است.



"میچ دنیلز" فرماندار ایالت ایندیانا گفت: ما قدرت برابری با خشم طبیعت را نداریم.



اوایل روز جمعه گردباد در ایالت آلاباما نیز باعث ویرانی خانه های زیادی و همچنین مجروح شدن 5 نفر شد. هواشناسان پیش بینی می کنند طوفان هایی که می توانند به گردباد تبدیل شوند هنوز ایالت اوهایو، تنسی، جورجیا را تهدید می کنند. در حالی که گردبادها در روز جمعه شدت گرفت، آژانس هواشناسی ملی به برخی ایالت های آمریکا هشدار داده خود را برای گردباد آماده کنند.



هفته گذشته نیز 13 نفر در اثر گردبادی دیگر که ایالتهای میزوری، کانزاس، ایلینوی و تنسی را درنوردیده بود جان خود را از دست دادند.

