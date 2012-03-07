مرگ شش نفر بر اثر مسمومیت با گاز/ کاهش21 درصدی تلفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ده ماهه اول سال 90، شش نفر در استان قم بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.



بر اساس این گزارش، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی دو نفر بود، افزایش یافته‌ است.



لازم به ذکر است، از کل فوتی‌های ناشی از گاز گرفتگی در ده ماهه اول امسال در قم پنج نفر مرد و یک نفر زن بودند.



بر پایه این گزارش، بیشترین آمار مرگ ‌و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در دی ماه‌ و دو مورد گزارش شده است.



کاهش 21.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در 10 ماه اول امسال



در ده ماه اول امسال، 304 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 389 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 21.9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.



لازم به ذکر است، از بین تلفات رانندگی ده ماهه اول امسال، 231 مرد و 73 زن بودند.



بر پایه این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در ده ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 196 مورد در جاده‌های برون شهری، پس از آن با 96 مورد در تصادفات درون شهری و 12 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.



مصدومیت 6 هزار و 755 نفر در حوادث رانندگی 10 ماه اول امسال



همچنین در ده ماه اول سال 90، آمار شش هزار و 755 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی‌استان ثبت شده است که از این تعداد چهار هزار و 989 مرد و یک‌هزارو 766 زن هستند.



لازم به ذکر است، مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه اول امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که این رقم برابر شش هزار و 546 نفر بوده، 3.2 درصد افزایش یافته است.



23 کشته در حوادث رانندگی دی ماه/کاهش 28 درصدی نسبت به سال قبل



بر پایه این گزارش، در دی امسال تلفات حوادث رانندگی 23 نفر بود که در مقایسه با 32 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند، 28.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.



لازم به ذکر است، از مجموع 23 نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، 16 مرد و 7 زن بودند، همچنین 12 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری و 11 نفر در جاده‌های درون شهری ثبت شده است.



افزایش 22 درصدی مصدومان حوادث رانندگی دی ماه نسبت به سال گذشته



بر اساس این گزارش، تعداد مصدومین حوادث رانندگی دی ماه نیز 577 نفر است که این آمار در مقایسه با 470 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند، 22.8 درصد افزایش داشته است.

