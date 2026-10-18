تصادفات رانندگی در خوزستان جان ۶۳۷ نفر را گرفت

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵، آمار مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی در خوزستان به ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان ادامه داد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۷۷۴ نفر مصدوم به ثبت رسیده بود حاکی از افزایش ۵.۶۴ درصدی در آسیب‌دیدگان سوانح جاده‌ای و شهری است.

وی گفت: همچنین میزان فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان خوزستان ۶۳۷ نفر گزارش شد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۹۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی عنوان کرد: آمار متوفیات در سال گذشته تعداد ۶۱۳ نفر بوده است.