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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

تصادفات رانندگی در خوزستان جان ۶۳۷ نفر را گرفت

تصادفات رانندگی در خوزستان جان ۶۳۷ نفر را گرفت

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به رشد تلفات جاده‌ای گفت: میزان فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۶۳۷ نفر رسید.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵، آمار مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی در خوزستان به ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان ادامه داد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۷۷۴ نفر مصدوم به ثبت رسیده بود حاکی از افزایش ۵.۶۴ درصدی در آسیب‌دیدگان سوانح جاده‌ای و شهری است.

وی گفت: همچنین میزان فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان خوزستان ۶۳۷ نفر گزارش شد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۹۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی عنوان کرد: آمار متوفیات در سال گذشته تعداد ۶۱۳ نفر بوده است.

کد مطلب 6981357

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