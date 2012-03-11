طرح استقبال از بهار در شهر اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استقبال از صبح امروز با حضور مسئولان استان با رژه نمادین پاکبانان و انواع خودروهای شهرداری از میدان بسیج اردبیل آغاز شد.

شهردار اردبیل درباره طرح استقبال از بهار گفت: هم‌زمان با سنت حسنه خانه‌تکانی مردم در آستانه عید نوروز، شهرداری اردبیل هم ‌با مشارکت مردم اقدام به رفت و روب و پاکیزه کردن منظره شهری نموده و برخی امکانات عمومی برای رفاه حال مسافران را بهسازی می‌کند .

وی با بیان اینکه نوروز پیام رسان دگرگونی و بشارت دهنده اصلاح و نو شدن است، عنوان کرد: جا دارد که سنت حسنه خانه تکانی در روزهای پایانی سال به کلیت شهر به عنوان خانه مشترک همه اهالی تسری پیدا کند و مردم نیز دوشادوش کارکنان شهرداری در پاکیزه نمودن محیط شهری سهیم شوند.

شهردار اردبیل هدف از اجرای طرح استقبال از بهار را رفع آلودگی بصری از پیکره شهر و آراستگی محیط شهری، تلاش جهت رسیدن به شهری سالم و پویا با مشارکت شهروندان و دستگاه های اجرایی و در کل جلب رضایت عمومی عنوان کرد.

به گفته بدری در این طرح هر کدام از شهرداریهای مناطق و سازمان های شهرداری وظایف مشخصی دارند و بعلاوه قرار بر این است که برخی ادارات نیز با شهرداری همکاری کنند.

این مسئول با تشریح اقدامات شهرداری برای تنظیف، پاکیزگی و آراستگی شهر اردبیل در آستانه سال نو از کارکنان شهرداری خواست با تمام توان شهر اردبیل را مهیای عید و استقبال از مهمانان نوروزی کنند.

در این مراسم یوسف اکبری، فرماندار اردبیل هم با قدردانی از برنامه ریزی شهرداری برای اجرای طرح استقبال از بهار، خواستار کمک و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی برای اجرای طرح استقبال از بهار شد.

درپایان انواع خودروهای شهرداری و پاکبانان با رژه نمادین در میدان بسیج، به مناطق مختلف شهر اعزام شده و طرح استقبال از بهار و خانه تکانی شهری را آغاز کردند.