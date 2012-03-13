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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

برپایی 3500 پایگاه پیشگیری برای چهارشنبه آخر سال

برپایی 3500 پایگاه پیشگیری برای چهارشنبه آخر سال

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر اعلام کرد: با ایجاد سه هزار و 500 پایگاه در 9 استان کشور میلیونها شهروند را با حوادث چهارشنبه آخر سال آشنا کردیم و اقدامات پیشگیرانه به وسیله توزیع بروشور، فیلم و توصیه پزشکان انجام شد.

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان داوطلبان هلال احمر در یک اقدام جدید وارد موضوع چهارشنبه آخر سال شد گفت: بیش از یکهزار و 200 داوطلب اعم از جوان، پزشک، روانشناس و کارشناس در 9 استان کشور توانستند با محوریت پیشگیری از حوادث آموزشها و توصیه های لازم را به میلیونها شهروند ارائه کنند.

وی افزود: در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و سایر استانهای زیر پوشش این طرح سه هزار و 500 پایگاه ثابت و سیار ایجاد شد که با توزیع بروشور، پخش فیلمهایی از حوادث سالهای گذشته، توصیه های کارشناسان و مسابقات متعدد موضوع پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری تشریح شد.

همچنین در این طرح مدارس و حتی میادین اصلی شهرها و بازارها هم به دلیل تردد شهروندان دراولویت ایجاد پایگاهها قرار داشت که نام این طرح پیشگیری مروجان مهرورزی نام داشت.

کد مطلب 1558676

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