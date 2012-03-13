برپایی 3500 پایگاه پیشگیری برای چهارشنبه آخر سال

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان داوطلبان هلال احمر در یک اقدام جدید وارد موضوع چهارشنبه آخر سال شد گفت: بیش از یکهزار و 200 داوطلب اعم از جوان، پزشک، روانشناس و کارشناس در 9 استان کشور توانستند با محوریت پیشگیری از حوادث آموزشها و توصیه های لازم را به میلیونها شهروند ارائه کنند.

وی افزود: در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و سایر استانهای زیر پوشش این طرح سه هزار و 500 پایگاه ثابت و سیار ایجاد شد که با توزیع بروشور، پخش فیلمهایی از حوادث سالهای گذشته، توصیه های کارشناسان و مسابقات متعدد موضوع پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری تشریح شد.

همچنین در این طرح مدارس و حتی میادین اصلی شهرها و بازارها هم به دلیل تردد شهروندان دراولویت ایجاد پایگاهها قرار داشت که نام این طرح پیشگیری مروجان مهرورزی نام داشت.