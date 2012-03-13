شب شعر "ترمه و تغزل2" در جم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر "ترمه و تغزل 2 " با حضور شاعرانی از استان بوشهر واهواز و جمع کثیری از علاقمندان به ادبیات و شعر ایران زمین در استانه فرا رسیدن سال نو در شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایراندر جم برگزار شد..

مهدی فرجی شاعر برجسته کشور و همچنین شاعرانی از بوشهر، اهواز، جم و کنگان و دیگر مناطق کشور در این شب شعر نیز حضور داشتند.

در این مراسم شاعران انجمن ادبی شهرجم نیز به شعر خوانی پرداختند و در پایان هدایایی به رسم یادبود از طرف شرکت خدمات غیرصنعتی گازایران به میهمانان برنامه اهدا شد.



طراحی و ساخت دستگاه توربواکسپندر در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس کارگاه برق مجتمع گاز پارس جنوبی از طراحی و ساخت توربو اکسپندر واحد 124 پالایشگاه چهارم خبر داد و افزود: به همت پرسنل رسمی و پیمانکار کارگاه برق پالایشگاه چهارم، موفق شدیم دستگاه توربو اکسپندر واحد 124 پالایشگاه چهارم را طراحی و آماده بهره‌برداری کنیم.

محمدرضا شمس‌آبادی اظهار داشت: از آنجایی‌که در طراحی واحد تولید نیتروژن پالایشگاه چهارم از منبع تغذیه مناسب استفاده نشده بود، در زمان شات‌دان به توربو اکسپندرهای این واحد خسارات جبران ناپذیزی وارد می گردید به همین دلیل پیشنهاد گردید که الکتروموتور پمپ روغن توربو اکسپندر از طریق برق UPS تغذیه شود. اما به خاطر این‌‌که برق UPS تکفاز 110 ولت بوده و موتور 3 فاز 400 ولت می باشد، نیاز بود که تجهیزی تهیه گردد که قابلیت تبدیل 110 ولت AC تکفاز به 400 ولت 3فاز را داشته باشد.

شرایط خرید و نگهداری ماهی قرمز در بوشهر اعلام شد



روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در ارتباط با شرایط خرید و نگهداری ماهی قرمز اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ماهیان آکواریومی علاوه بر ایجاد منظر زیبای طبیعی سبب آرامش روان انسانها می‌شود، این ارزش نباید با نقص ضوابط بهداشتی سبب بروز چالش و پیامدهای ناشی از بیماری‌های مشترک آنها مانند انواع گاستروآنتریت‌ها، انواع سل‌های پوستی، بیماری‌های گوارشی و... شود.

ماهی قرمز از خانواده کپورماهیان بوده که حداکثر 60 سانتی‌متر و حداکثر وزن 4.5 کیلوگرم و متوسط سن آنها 8-6 سال ولی تا 20 سال هم گزارش شده است.

همایش مهدویت در جم برگزار شد



دانشگاه پیام نورشهرستان جم با همکاری شرکت خدمات غیرصنعتی گازایران به مدت یک روز در سالن کنفرانس مرکزی خود همایش بزرگ مهدویت،جهانی شدن وچالش های پیش رو را برگزار می کند.

این همایش به منظور ترویج فرهنگ مهدویت واشنایی جوانان با موضوع مهدویت برگزار می شود و موضوعاتی مثل جهان، پس از ظهور حضرت مهدی، شناخت مبانی و اصول فرهنگ مهدویت و جوانان در حکومت جهانی حضرت مهدی از موضوعات مهم این همایش است.