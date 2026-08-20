  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴

یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت در لنگرود

یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت در لنگرود

لنگرود- پس از یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت، حضور مردم لنگرود در میدان همچنان ادامه دارد.

دریافت 7 MB

فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6922630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها