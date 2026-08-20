https://mehrnews.com/x3cRfb ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6922630 استانها گیلان استانها گیلان ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴ یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت در لنگرود لنگرود- پس از یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت، حضور مردم لنگرود در میدان همچنان ادامه دارد. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6922630 کپی شد مطالب مرتبط شیروان شاهد حضور شبانه مردم در حمایت از مقاومت صد و هفتاد و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان بیش از ۱۷۰ شب ایستادگی؛ اسلامشهر همچنان پای کار است برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب حماسه حضور شهرستان لنگرود
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