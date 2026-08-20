به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم رشت، با تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم خونخواهی و تبدیل آن به یک حرکت فراگیر اجتماعی، اظهار کرد: خونخواهی نباید صرفاً به پرچمگردانی و شعار دادن محدود شود، بلکه مردم باید برای این مسئله طراحی و برنامه عملی داشته باشند.
وی با اشاره به مفهوم «امام جبهه حق» و ایستادگی در برابر جبهه کفر، افزود: اگر سالها پیش گفته میشد که در مسیر ظهور حضرت حجت(عج)، مردم در هزاران نقطه ایران اسلامی پرچمهای خونخواهی را بلند میکنند، شاید باور آن دشوار بود، اما امروز شاهد شکلگیری این جریان در شهرها و روستاهای کشور هستیم.
عبودتیان با اشاره به خون شهدای اخیر و مظلومان، این حوادث را در امتداد فرهنگ عاشورا دانست و بیان کرد: نسبت امام شهید با مفهوم «ثارالله»، نسبت یک شهید با یک جریان تاریخی است؛ امام جبهه حق بهعنوان آخرین بازمانده و سالک طریق اباعبدالله(ع)، این مسیر را برای مردم هموار کرد و این اتفاق در امتداد عاشوراست.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه خونخواهی امام شهید صرفاً یک موضوع مربوط به گذشته نیست، تصریح کرد: بر اساس منطق قرآن، خونخواهی ناظر به آینده است. اگر کسی بتواند رهبر یک کشور و یک امت را تهدید کند و سپس او را به شهادت برساند و حتی به جنایت خود افتخار کند، نمیتوان از کنار این مسئله به سادگی عبور کرد؛ چراکه در این صورت امنیت و استقلال هیچ ملتی تضمین نخواهد شد.
وی با اشاره به نمونههای تاریخی خونخواهی سیدالشهدا(ع)، گفت: پس از واقعه عاشورا، قیام مردم سیستان، قیام توابین و سپس قیام مختار شکل گرفت. تفاوت مهم این جریانها در نحوه همراهسازی مردم بود؛ تجربه مختار نشان داد که خونخواهی زمانی میتواند به یک حرکت فراگیر تبدیل شود که شور و شعور اجتماعی را با یکدیگر همراه کند.
عبودتیان ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم یک جمع محدود شکل بگیرد و بخش دیگری از جامعه از این مسئله فاصله بگیرد. همراهسازی اجتماعی، یکی از مهمترین الزامات این مسیر است.
وی نخستین وظیفه مردم در مسیر خونخواهی را «افشای ظلم» دانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که حضرت زینب(س) از روز یازدهم محرم روایتگری و افشای ظلم را آغاز کرد، امروز نیز یکی از کارهایی که تکتک مردم میتوانند انجام دهند، تبیین جنایت و ظلم برای مردم ایران و افکار عمومی جهان است.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور با اشاره به عملکرد آمریکا در کشورهای مختلف، گفت: آمریکا طی دهههای گذشته در کشورهای مختلف جنگ و مداخله نظامی داشته است و نمونههایی مانند ویتنام و افغانستان نشان میدهد که جنایت و اشغالگری تنها به یک منطقه محدود نبوده است. بنابراین اگر این جنایتها تبیین نشود، نمیتوان افکار عمومی جهان را نسبت به ماهیت این اقدامات آگاه کرد.
عبودتیان با تأکید بر اینکه «صرف پرچم تکان دادن» کافی نیست، افزود: کار بزرگ مردم، تبیین جنایت و ظلم و مشخص کردن نقش خودشان در خونخواهی است. این مسئله باید از یک حرکت احساسی به یک حرکت اجتماعی، آگاهانه و فراگیر تبدیل شود.
وی با اشاره به حضور مردم عراق در مراسم تشییع پیکر امام شهید، اظهار کرد: مردم نجف و کربلا با وجود گرمای شدید، ساعتها در خیابانها حضور پیدا کردند. حتی یکی از زنان عراقی با اشاره به تعلق خود به طایفه بنیاسد گفت که نسبت به این شهید احساس مسئولیت میکند. این نشان میدهد که مسئله خونخواهی میتواند فراتر از مرزهای جغرافیایی، به یک مطالبه عمومی در امت اسلامی تبدیل شود.
عبودتیان همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و مطالبهگری بینالمللی تأکید کرد و گفت: اگر بخشی از مردم معتقدند این مسئله باید از مسیرهای قانونی دنبال شود، باید از همین ظرفیتها استفاده کرد. مطالبهگری حقوقی و ایجاد فشار افکار عمومی جهانی نیز میتواند بخشی از این حرکت باشد.
وی با بیان اینکه مسئله خونخواهی امام شهید را نباید به یک اقدام نظامی تقلیل داد، تصریح کرد: خونخواهی در منطق زیارت عاشورا دارای ابعاد مختلفی است و تنها به مجازات مستقیم عاملان یک جنایت محدود نمیشود، بلکه باید ریشهها، ساختارها و نظاماتی را که زمینهساز استمرار ظلم هستند نیز مورد توجه قرار داد.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: یکی از عرصههای مهم این مبارزه، آگاهیبخشی افکار عمومی جهان است. امروز ابزارهای ارتباطی فراوانی در اختیار مردم قرار دارد و باید از این ظرفیت برای ارتباط با مردم کشورهای مختلف، بهویژه کشورهای منطقه، استفاده کرد.
عبودتیان با اشاره به ضرورت توجه به رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم، گفت: بخشی از کالاهایی که در کشور مصرف میشود ممکن است بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد رژیم صهیونیستی کمک کند. بنابراین مردم باید نسبت به انتخابهای اقتصادی خود نیز آگاهی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه «بیدارسازی جهان» یکی از مهمترین وظایف امروز مردم است، افزود: باید تلاش کنیم افکار عمومی جهان نسبت به جنایتها و ظلمها آگاه شود و ظرفیتهایی که در کشورهای مختلف وجود دارد، به یکدیگر متصل شود.
عبودتیان در ادامه با اشاره به نقش مردم در تحولات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: همانطور که رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند، مردم در بسیاری از مقاطع کار را به سرانجام رساندهاند. ملت ایران انقلاب را به پیروزی رساند، جنگ را اداره کرد و در تحولات منطقه نیز مردم و نیروهای مردمی نقش مهمی ایفا کردند.
وی با اشاره به نقش مردم گیلان در عرصههای مختلف انقلاب و دفاع از جبهه مقاومت، گفت: مردم گیلان در دفاع مقدس و همچنین در تحولات منطقه حضور مؤثری داشتهاند و این ظرفیت امروز نیز میتواند در مسیر آگاهیبخشی و همراهسازی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کشور در پایان با تأکید بر اینکه نباید مسئله خونخواهی را شعاری و سطحی کرد، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت خون شهدا برای بیدارسازی جامعه و جهان استفاده کنیم. پرچمهای خونخواهی که امروز در دست مردم قرار گرفته است، اگر با تبیین، سازماندهی، مطالبه گری و همراهسازی اجتماعی همراه شود، میتواند به یک حرکت مؤثر و فراگیر تبدیل شود.
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