سرهنگ مسعود تقدیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در پی شکایت یک داروخانه در ایوانکی مبنی بر ورود یکی از اراذل اوباش و عربده کشی و سلب آرامش شهروندان، موضوع تحت پیگیری نیروی انتظامی این شهر قرار گرفت.

وی افزود: فرد شروری که با قدرت‌نمایی، عربده‌کشی و تهدید با سلاح سرد در یک داروخانه در ایوانکی موجب سلب آسایش شهروندان و ایجاد رعب و وحشت شده بود، با هوشیاری و سرعت عمل ماموران انتظامی در کوتاه ترن زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان این فرد با حضور در داروخانه ای در ایوانکی ایجاد رعب و وحشت کرده بود، بیان کرد: این فرد شرور بعد از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد.

تقدیسی از عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با افراد شرور و کسانی که باعث سلب آرامش و آسایش مردم می شوند خبر داد و افزود: پلیس با این افراد برخورد پشیمان کننده ای خواهد کرد.