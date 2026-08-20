به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ آغاز شده است. این آزمون دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان باید به ۷۰ سوال در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان انگلیسی (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) و دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان های غیر انگلیسی (آلمانی فرانسه، روسی و ایتالیایی) (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) است. همچنین دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

در گروه آزمایشی زبان های خارجی تعداد ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۶۲ هزار و ۴۸۰ نفر معادل ۶۹ درصد زن و ۲۷ هزار و ۶۹۳ نفر معادل ۳۱ درصد مرد هستند.

همچنین آزمون گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) آغاز شده است. این آزمون دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان باید به ۱۰۰ سوال در مدت ۱۱۵ دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه ۱ درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی - فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی (۱۰۰ سوال - ۱۱۵ دقیقه) و دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

در گروه آزمایشی هنر تعداد ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۵۰ هزار و ۵۰۹ نفر معادل ۷۸ درصد زن و ۱۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۲۲ درصد مرد هستند.