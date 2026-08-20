تخریب ساختمان ۱۰ طبقه غیرمجاز در اراضی ملی میگون آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد.

این ساختمان ۳۰ واحدی در زمینی به مساحت تقریبی سه هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده و عرصه محل احداث بنا از اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن انجام شده است.

پرونده این تخلف پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

ارزش این ساختمان غیرمجاز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و با آغاز عملیات اجرایی حکم، فرآیند تخریب بنا و بازگرداندن عرصه اراضی ملی به وضعیت سابق در حال انجام است.