نمایشگاه عکس "کودکان سرزمین من" گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز و به مدت یک هفته نمایشگاه عکس با عنوان "کودکان سرزمین من" به همت آریز قادری در نگارخانه ارشاد اسلامی شهر سنندج گشایش یافت.

آریز قادری در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت برگزاری این نمایشگاه عکس انفرادی در سنندج اظهار داشت: در این نمایشگاه 31 عکس در سایز 30 در 45 با موضوع کودکان ایران زمین به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را به تصویر کشاندن معصومیت کودکان در دنیایی پر ازدحام انسانی بیان کرد و افزود: سیاه و سفید بودن عکس ها تا حد زیادی توانسته این معصومیت را به نمایش بگذارد.

عضو انجمن عکاسان ایران تاکنون توانسته است چندین عنوان از جمله رتبه دوم ششمین جشنواره سراسری عکس کودک، رتبه سوم جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان گرگان، رتبه دوم استانی جشنواره وقف چشمه همیشه جاری و عنوان های برتر در جشنواره های استانی را کسب کند.

قادری در پایان گفت: زمان برپایی این نمایشگاه از امروز تا 29 اسفند ماه و در محل نگارخانه ارشاد اسلامی واقع در خیابان فردوسی شهر سنندج است.