به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاکدل نویسنده و کارگردان نمایش "عشق و عالیجناب" در یادداشتی به ارائه دلایل انصراف خود از اجرای این اثر نمایشی پرداخت. در این یادداشت چنین آمده است:



با توجه به حجم بالای ممیزی و از ریخت افتادن نمایش در صورت اعمال نظرات حیرت‌آور، بدیع و جدید رئیس شورای نظارت بر نمایش با وجود آمادگی کامل، از اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" اعلام انصراف می‌کنم. طبعاً هر موقع شرایط برای اجرای این اثر با نظارت معقول و قانونی توسط انسان‌های مسئول، فهیم و پایدار بر سخن و تصمیم میسر بود حتماً آنرا به صحنه خواهم برد.



بنده حاضر نیستم آغازکننده حرکتی باشم که بر مبنای لاقیدی و فرصت طلبی مفرط، در نهایت منجر به نابودی اندیشه و تفکر در بدنه‌ تئاتر ملی ما می‌شود. این‌ها همه در حالی است که متن این نمایش با نظر مثبت و متفق شورای نظارت بر نمایش تصویب شده و همچنین مجوز کتبی آن توسط رئیس مرکز هنرهای نمایشی صادر شده است. اجرای بازبینی آن توسط شورای عالی انتخاب آثار برای حضور در جشنواره مورد تصویب قرار گرفته است. و علیرغم آن چندین مورد اصلاحی و اعمال سیلقه شخصی توسط شخص مدیر جشنواره و مشاور ایشان به اثر اعمال شد ولی در مجموع آن‌چنان نبود که نمایش را از شکل دراماتیک یا زیبایی بیانی داستان خارج کند.



لذا به همین خاطر در جشنواره سی‌ام دو اجرای موفق در سالن اصلی داشت و این نمایش در سه رشته کاندید و از هیأت داوران لوح تقدیر کارگردانی دریافت کرد. متعاقب آن شورای انتخاب آثار تئاتر شهر به اتفاق آرا اثر را برای اجرای فصل بهار سالن اصلی تئاتر شهر انتخاب و در جدول برنامه‌های فصل اعلام عمومی کردند. اکنون رئیس شورای نظارت پس از نشست روز دوشنبه 22 اسفندماه در مرکز هنرهای نمایشی و تصمیم‌گیری در خصوص نمایش "عشق و عالیجناب" به شکل حیرت‌انگیزی اعلام داشتند باید تمامی شخصیت‌های تاریخی و سیاسی اثر حذف شوند و شخصیت محوری نه در اثر کودتای امریکایی‌ها به دستیاری و معاونت زاهدی بلکه در اثر یک جنایت یا خیانت شخصی دچار مشکل شود.



این درحالی است که تمامی دوستان تصمیم گیر از جمله همین رئیس شورا و بعضی دوستان عضو شورا و مدیر تئاتر شهر در مراحل مختلف به دفعات از ساختمان دراماتیک اثر تعریف کرده و به بنده در خلوت اعلام کرده‌اند این نمایش حتی یک کلمه ممیزی ندارد. لذا به زودی طی بیانیه‌ای تفضیلی و سرگشاده در خصوص این تصمیم و مراحلی که باعث رسیدن به این شرایط برای گروه نام‌آور، زحمتکش، بی‌توقع و پایدار این نمایش شد را برای کسب عبرت و درج در تاریخ هنر نمایش خطاب به هیأت مدیره و مدیرعامل خانه تئاتر صادر می‌کنم.